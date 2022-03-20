СМИ: из-за дефицита бумаги в петербургских школах переносят всероссийские проверочные работы

В письме, которое было направлено учителям школ Выборгского района, сказано, что с 21 марта приостанавливается бумажный вариант ВПР из-за необходимости сохранить бумагу и картриджи для проведения основного периода ГИА.

Руководитель одной из школ Красносельского района сообщил «Ротонде», что в прошедшую пятницу районные чиновники проводили в школах опрос, сколько бумаги понадобится на печатные материалы для проведения ЕГЭ.

Однако, по данным телеграм-канала, не все руководители учреждений собираются выполнять распоряжение без официальных изменений в графике, который согласован с учредителем. «Мы пока не будем этого делать, бумаги в школе у нас хватает, а официального документа мы не видели», — добавил руководитель одной из школ Красногвардейского района.