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Наука и образование

СМИ: из-за дефицита бумаги в петербургских школах переносят всероссийские проверочные работы

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Минимум три директора школ Петербурга рассказали  о том, что им чиновники рекомендовали приостановить проведение Всероссийских проверочных работ, если они проводятся не в электронном виде. Об этом пишет телеграм-канал «Ротонда».

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В письме, которое было направлено учителям школ Выборгского района, сказано, что с 21 марта приостанавливается бумажный вариант ВПР из-за необходимости сохранить бумагу и картриджи для проведения основного периода ГИА.

Руководитель одной из школ Красносельского района сообщил «Ротонде», что в прошедшую пятницу районные чиновники проводили в школах опрос, сколько бумаги понадобится на печатные материалы для проведения ЕГЭ.

Однако, по данным телеграм-канала, не все руководители учреждений собираются выполнять распоряжение без официальных изменений в графике, который согласован с учредителем. «Мы пока не будем этого делать, бумаги в школе у нас хватает, а официального документа мы не видели», — добавил руководитель одной из школ Красногвардейского района.

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