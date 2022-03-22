Госдума перенесла на апрель рассмотрение закона о необходимости являться в военкомат без повестки

Пока закон не будет принят и подписан президентом, будет действовать нынешний порядок вызова призывников — повесткой с личным вручением.

Этот закон в первом чтении был принят в 2018 году. После сроки для предоставления поправок несколько раз менялись, и второе чтение прошло только 22 февраля 2022 года.

В документе сказано, что «граждане, подлежащие призыву на военную службу, не получившие повестки в период окончившегося призыва на военную службу, обязаны самостоятельно явиться в военный комиссариат для получения под расписку повестки не позднее дня начала очередного призыва на военную службу».

Отмечается, что призывникам смогут отправлять повестки заказным письмом, но только в случае, если законопроект примут. А уведомление о призыве предлагается считать полученным, если в нем будет подпись самого призывника или его совершеннолетнего родственника.

Напомним, в Петербурге с 1 апреля стартует весенний призыв. На службу в Вооруженные силы собираются отправить 2,7 тысячи человек, сообщили в Смольном.