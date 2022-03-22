Из Петербурга во время весеннего призыва заберут 2,7 тысячи человек

В весенний призыв комиссариат планирует призвать около 2,7 тысячи юношей. Из них более 50% отправят в режимные части. Доля специалистов военно-учетных специальностей составит более 17%, а имеющих высшее профессиональное образование — более 20%.

В Смольном также отчитались об итогах предыдущего призыва.

«Отправка призывников к местам прохождения военной службы в октябре — декабре 2021 года проведена в соответствии с планом и всеми требованиями законодательства. Норма призыва выполнена на 100%. В войска отправились служить 2 651 человек», — отмечается в сообщении.

Напомним, призыв проходит два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.