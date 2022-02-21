В России объявили военный призыв резервистов. Что это значит? Кого отправят в армию? Это связано с ситуацией на Украине?

Кого могут призвать по этому указу?

Военные сборы — это один из видов воинской обязанности. Они проводятся, чтобы поднять уровень подготовки резервистов. Иными словами, призвать могут любого человека, который находится в запасе. То есть указ может коснуться как тех, кто служил в армии по призыву (или по контракту), так и выпускников военных кафедр, а также и тех, кто в вооруженных силах вообще никогда не служил (к примеру из-за отсрочек).

Однако есть ряд ограничений. По закону, нельзя призывать на сборы людей, имеющих воинские звания солдат и матросов, которым уже исполнилось 45 лет и младших офицеров старше 55 лет. Также существуют определенные категории, которые имеют право на освобождение от призыва на военные сборы. К примеру, уволенные в запас менее двух лет назад, отцы трех и более детей, люди, имеющие судимость. Полный перечень есть в законе.

Наконец, важно понимать, что перед военными сборами обязательно проводят медицинское освидетельствование, на котором определяется годен ли в данный момент человек для военной подготовки.