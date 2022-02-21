В России объявили военный призыв резервистов. Что это значит? Кого отправят в армию? Это связано с ситуацией на Украине?

В середине февраля президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы. На фоне обострения ситуации на Украине эта новость вызвала большой резонанс, некоторые пользователи даже увидели связи между этими событиями. Что на самом деле значит распоряжение властей, кого может затронуть призыв, могут ли, согласно президентскому указу, отправить человека в действующие войска? Разбираемся вместе с петербургским адвокатом и экспертом по защите прав призывников Александром Передруком.
Что произошло?
Президент России подписал Указ «О призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2022 году». Этот документ глава государства подписывает ежегодно, однако в разное время. Так, в 2020 году это было сделано 29 июня, а в 2021 году — 26 апреля. В этому году он был опубликован в феврале, но это уже случалось (в 2019 году), так что вряд ли стоит искать прямую зависимость с конфликтом на Украине.
Кого могут призвать по этому указу?
Военные сборы — это один из видов воинской обязанности. Они проводятся, чтобы поднять уровень подготовки резервистов. Иными словами, призвать могут любого человека, который находится в запасе. То есть указ может коснуться как тех, кто служил в армии по призыву (или по контракту), так и выпускников военных кафедр, а также и тех, кто в вооруженных силах вообще никогда не служил (к примеру из-за отсрочек).
Однако есть ряд ограничений. По закону, нельзя призывать на сборы людей, имеющих воинские звания солдат и матросов, которым уже исполнилось 45 лет и младших офицеров старше 55 лет. Также существуют определенные категории, которые имеют право на освобождение от призыва на военные сборы. К примеру, уволенные в запас менее двух лет назад, отцы трех и более детей, люди, имеющие судимость. Полный перечень есть в законе.
Наконец, важно понимать, что перед военными сборами обязательно проводят медицинское освидетельствование, на котором определяется годен ли в данный момент человек для военной подготовки.
Как я узнаю, что меня вызвали?
По закону, на военные сборы вызывают повестками из военкоматов. Эти документы должны соответствовать установленному образцу и вручаться запаснику лично. На практике же сотрудники военного комиссариата могут просто позвонить или оставить повестку в почтовом ящике.
Можно ли отказаться от участия в сборах?
Только при наличии законных оснований или уважительных причин, которые дают право не явиться по повестке. К ним относятся:
1) Нетрудоспособность из-за тяжелой болезни или травмы
2) Тяжелое состояние здоровья близких родственников (отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки)
3) Препятствия непреодолимой силы (или другие причины, которые в призывной комиссии сочтут уважительными)
Что грозит «уклонистам»?
Если вызванный повесткой человек не явится в указанное место и время без уважительной причины, то военкомат в праве принять все необходимые меры, чтобы доставить его туда принудительно. Также за неисполнение воинских обязанностей человеку грозит штраф от пятисот до трех тысяч рублей (Статья 21.5 КоАП РФ).
А вот уголовного наказания за неявку на сборы нет.
На сколько меня могут забрать по этому приказу?
Военные сборы не могут продолжаться дольше двух месяцев. Общая же продолжительность военных сборов, к которым привлекается гражданин за все те годы, что он числится в запасе, не может превышать 12 месяцев.
Могут ли резервистов послать в какую-то горячую точку?
Нет. Военные сборы проводятся исключительно для подготовки к военной службе, закон прямо запрещает проводить их в иных целях. На время сборов резервистов размещают в военных частях, учебных центрах и лагерях.
Чтобы вернуть резервистов в действующую, боевую армию, нужны совершенно другие документы, которые, как правило, принимаются в условиях официально объявленного военного времени.
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