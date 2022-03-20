Банки Грузии не обслуживают карты «Мир». Нацбанк объяснил, почему

В банках Грузии не обслуживаются карты российской платежной системы «Мир». Их прием для оплаты на территории страны расценивается как нарушение закона. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Национальный банк Грузии.
«Если организация, работающая в Грузии, обслуживает платежную компанию, у которой нет регистрации, она нарушает закон Грузии "О платежной системе и платежных услугах". Это будет квалифицироваться как незаконная коммерческая деятельность», — уточняется в заявлении Нацбанка.
Напомним, Visa и Mastercard объявили о приостановке всех операций в России. Как поясняет на своем официальном сайте Visa, все транзакции по ее картам, выпущенным внутри России, перестают быть доступны за пределами страны. О схожем решении сообщили и в Mastercard. Кроме того, россияне больше не могут пользоваться Apple Pay и Google Pay.
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