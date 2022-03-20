Банки Грузии не обслуживают карты «Мир». Нацбанк объяснил, почему

Напомним, Visa и Mastercard объявили о приостановке всех операций в России. Как поясняет на своем официальном сайте Visa, все транзакции по ее картам, выпущенным внутри России, перестают быть доступны за пределами страны. О схожем решении сообщили и в Mastercard. Кроме того, россияне больше не могут пользоваться Apple Pay и Google Pay.