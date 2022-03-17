ФАС проверит крупнейших производителей сахара на фоне повышения цен и ажиотажного спроса

Также ФАС собирается провести антикартельные проверки крупнейших производителей сахара. В ведомстве уточнили, что проводят проверки после резкого роста цен на сахар, а также необоснованного сокращения товара на рынке.

«Ведомство проверяет участников рынка для недопущения задержки отгрузки сахара в объекты розничной торговли. Контрольно-надзорные мероприятия затрагивают не только производителей и торговые сети, но и посредников», — сказано в комментарии ФАС.

Антикартельные проверки будут проводиться в отношении семи компаний, в том числе два НКО.

Напомним, производители кондитерских изделий уведомили крупные сети магазинов о повышении цен на свои товары. Сладости российского производства должны подорожать сильнее, чем зарубежные.

А еще инфляция вторую неделю подряд превышает 2%. А за ней растут цены и на продовольственные и непродовольственные товары. Больше всего с 5 по 11 марта подорожал сахар — на 12,8%. Рассказываем, что еще поднялось в цене.