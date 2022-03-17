ФАС проверит крупнейших производителей сахара на фоне повышения цен и ажиотажного спроса

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит проверки всей цепочки поставок сахара от производителей до ретейлеров. Это необходимо, чтобы не допустить задержек отгрузок товара.
Также ФАС собирается провести антикартельные проверки крупнейших производителей сахара. В ведомстве уточнили, что проводят проверки после резкого роста цен на сахар, а также необоснованного сокращения товара на рынке.
«Ведомство проверяет участников рынка для недопущения задержки отгрузки сахара в объекты розничной торговли. Контрольно-надзорные мероприятия затрагивают не только производителей и торговые сети, но и посредников», — сказано в комментарии ФАС.
Антикартельные проверки будут проводиться в отношении семи компаний, в том числе два НКО.
Напомним, производители кондитерских изделий уведомили крупные сети магазинов о повышении цен на свои товары. Сладости российского производства должны подорожать сильнее, чем зарубежные.
А еще инфляция вторую неделю подряд превышает 2%. А за ней растут цены и на продовольственные и непродовольственные товары. Больше всего с 5 по 11 марта подорожал сахар — на 12,8%. Рассказываем, что еще поднялось в цене.
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