Недельная инфляция вторую неделю поднимается выше 2%. Больше всего подорожал сахар — на 12,8%

Как следует из данных Росстата, общая недельная инфляция составила 2,1%. Годовая инфляция увеличилась с 10,42% до 12,55%. С 5 по 11 марта ощутимее всего подорожали помидоры на 12,3%, бананы — на 11,3%, морковь — на 3,4%, капуста — на 2,8%, яблоки — на 2,6%, лук — на 2,3%. Сахар за прошлую неделю подорожал на 12,8%, а с начала марта на 15%.

Данные Росстата также указывают, что цены выросли также на маргарин, сливочное и подсолнечное масло, молочные продукты, яйца, соль, муку, морковь, соль, гречку, детские молочные смеси и другие виды продовольствия.

Из непродовольственных товаров больше всего дорожает бытовая техника. Цены на телевизоры за неделю увеличились на 12,5%, на напольные пылесосы — на 8,38%, на смартфоны — на 6,51%.

Напомним, эквадорские фермеры устроили настоящий бунт и завалили дороги бананами, чтобы обратить внимание правительства на проблему экспорта в Россию, который остановился на фоне событий в Украине. В Петербурге бананы подорожали сразу на 25%.

Помимо этого, читатели «Собака.ru» сообщают о дефиците средств женской гигиены, среди которых прокладки и тампоны. Это подтверждает и наша редакция. Соответствующие полки многих аптек, некоторых магазинов, а также крупных супермаркетов опустели. По оценкам исследовательской компании NielsenIQ, за неделю с 28 февраля по 6 марта спрос на эти товары вырос на треть. Цены на эти товары также взлетели.