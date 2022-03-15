Цены на кондитерские изделия поднимутся на 20-30%

Сеть магазинов «Верный» сообщили, что Mondelez («Юбилейное», Oreo, Alpen Gold, «Воздушный», Milka, Picnic и др) с 1 апреля поднимет отпускные цена на 15–20 %, дистрибутор Ferrero Rocher — на 20 %, Mars (Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, M&M’s и другие) — примерно на 10 %.

Российские производители тоже пересмотрели стоимость своих товаров: «Славянка» с 21 марта поднимет цены на весовые конфеты на 20 %, а «Объединенные кондитеры» («Красный Октябрь», «Кондитерский концерн Бабаевский», «Рот Фронт») на 18 % — после того, как уже повысили на 10 %. Компания KDV (бренд «Чио Рио») запросила повышение цен на 67 %, «Юнивест» («Рошель», «Петушок», «За облака…») хочет поднять цены на 10–30 %, «Акконд» («Птица Дивная», «Отломи», «Суфаэль») — на 17–22 %, «Концепция вкуса» (Delser, Jules Destrooper и Zentis) и ГК «Черноголовка» (Fantola, Савинов) — на 20 %.

Компании объясняют повышение цен ростом себестоимости товаров из-за скачков курса валют на фоне введенных в отношении России санкций.