От закона о фейках до признания Meta* экстремистской организацией: за что и к какой ответственности могут привлечь пользователей?

2. Кого коснется новая статья о дискредитации Вооруженных Сил РФ?

Статья 280.3 УК РФ предполагает наказания за любые публичные действия, которые подрывают доверие к Вооруженным Силам РФ, умаляют их достоинство, поддерживают международный мир и безопасность, в том числе препятствуют действиям ВС РФ. Сюда могут относиться, например, посты в социальных сетях, переписки в мессенджерах, одиночные пикеты и прочее. Статья предусматривает штраф от 100 до 300 тысяч рублей, принудительные работы либо лишение свободы до трех лет.

Если все те же действия повлекли за собой смерть, вред здоровью, нарушения общественного порядка, остановку транспорта или работы социальной инфраструктуры (например, больниц, ЖКХ и другие), заводов, тогда виновных ждет штраф от 300 тысяч до одного миллионов рублей, лишение свободы до 5 лет. Для юридических лиц в этом случае предусмотрено административное правонарушение по статье 20.3.3. КоАП РФ — штраф в размере от 300 тысяч до одного миллионов рублей.

На практике Василеостровский и Дзержинский районный суды Петербурга уже рассмотрели по одному делу по этой статье — и дали штрафы по 35 тысяч рублей, а Кировский суд — 40 тысяч рублей, по информации объединенной пресс-службы судов на 11 марта.