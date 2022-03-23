От закона о фейках до признания Meta* экстремистской организацией: за что и к какой ответственности могут привлечь пользователей?

На днях Meta* признали экстремистской организацией, а вчера Госдума приняла поправки в закон о фейках, согласно которым предусмотрено уголовное наказание за распространение заведомо ложной информации обо всех госорганах, действующих за рубежом. «Собака.ru» попросила адвоката Тимофея Евсеева разобрать статьи из Уголовного кодекса РФ и объяснить, в каких случаях и к какой ответственности могут привлечь.
1. Что такое закон о фейках и кого могут наказать?
Законом о фейках назвали новую статью 207.3 в УК РФ, которая предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы за публичное распространение заведомо ложной информации не только об использовании Вооруженных Сил РФ, но обо всех госорганов России, действующих за рубежом: посольств, прокуратуры, Росгвардии, МЧС России и других (статью 207.3 УК РФ дополнили 22 марта — Прим.ред.).
Какие наказания и за что могут быть:
- За распространение фейков о действиях госорганов РФ за рубежом предусмотрены наказания в виде штрафа до 1,5 миллионов рублей, исправительных работ до одного года, принудительных работы до трех лет или лишения свободы до трех лет. Пример: записи обычных пользователей в социальных сетях или переписки в мессенджерах, содержащие заведомо ложную информацию.
-
Человек распространял фейковую информацию, воспользовавшись служебным положением (сюда относятся должностные лица и государственные либо муниципальные служащие согласно Постановлению ВС РФ №51 от 2017 года), из корыстных побуждений, с искусственно созданными доказательствами (например, аудио- или видеоматериалами), с умыслом разжигания какой-либо вражды или эти действия вообще совершала группа. В этих случаях — штраф от трех до пяти миллионов рублей, принудительные работы до пяти лет либо лишение свободы от 5 до 10 лет. Пример: директор школы попросил довести до сведения сотрудников заведомо ложную информацию.
-
Если распространение фейковой информации повлекло за собой тяжкие последствия, то могут лишить свободы до 15 лет. Первоначально они определяются следователем, затем прокурором и судом. Пока нет примеров в судебной практике, благодаря которым можно было бы судить о тяжких последствиях. Вероятно, это могут быть тяжкие или особо тяжкие преступления: убийства, теракты, похищения. Пример: человек прислал заведомо ложную информацию в чат. И если после этого сообщения кто-то из его участников, совершит тяжкое преступление на этой почве, тогда распространителя в том числе привлекут к ответственности.
2. Кого коснется новая статья о дискредитации Вооруженных Сил РФ?
Статья 280.3 УК РФ предполагает наказания за любые публичные действия, которые подрывают доверие к Вооруженным Силам РФ, умаляют их достоинство, поддерживают международный мир и безопасность, в том числе препятствуют действиям ВС РФ. Сюда могут относиться, например, посты в социальных сетях, переписки в мессенджерах, одиночные пикеты и прочее. Статья предусматривает штраф от 100 до 300 тысяч рублей, принудительные работы либо лишение свободы до трех лет.
Если все те же действия повлекли за собой смерть, вред здоровью, нарушения общественного порядка, остановку транспорта или работы социальной инфраструктуры (например, больниц, ЖКХ и другие), заводов, тогда виновных ждет штраф от 300 тысяч до одного миллионов рублей, лишение свободы до 5 лет. Для юридических лиц в этом случае предусмотрено административное правонарушение по статье 20.3.3. КоАП РФ — штраф в размере от 300 тысяч до одного миллионов рублей.
На практике Василеостровский и Дзержинский районный суды Петербурга уже рассмотрели по одному делу по этой статье — и дали штрафы по 35 тысяч рублей, а Кировский суд — 40 тысяч рублей, по информации объединенной пресс-службы судов на 11 марта.
3. Что такое государственная измена и какое наказание за нее?
Согласно статье 275 УК РФ к государственной измене относятся шпионаж, разглашение государственной тайны, оказание финансовой, технической помощи иностранным организациям и ее представителям, чьи действия направлены против безопасности нашей страны. Здесь предусмотрено наказание — лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.
Конечно, например, пожертвование в фонд помощи украинцам — не измена, у половины нашей страны там живут родственники. Но если эти деньги под видом помощи собирают для передачи местным организациям, чьи действия направлены против безопасности России — это попадает под статью.
Есть также примечание, согласно которому гражданин, совершивший преступление, освобождается от уголовной ответственности, если добровольно и вовремя предупредил страну об опасности.
4. Компанию Meta* признали экстремистской организацией в России. Как это отразится на пользователях?
Поскольку сложившаяся правовая ситуация для всех в новинку, не рекомендую публично делиться ссылками на эти социальные сети, потому что никто не может гарантировать, что конкретный правоприменитель не усмотрит в таких действиях состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3 КоАП РФ.
При этом точно стоит удалить логотипы Instagram* и Facebook* со своих визиток, сайтов и так далее, потому что демонстрация их символики однозначно охватывается диспозицией названной статьи. Кроме того, нельзя покупать у них рекламу — теперь это будет расценено как финансирование экстремистской организации (статья 282.3 УК РФ).
Иметь аккаунты и публиковать посты при этом относительно безопасно, как и читать, что там пишут другие люди. О нормах права, которые бы устанавливали ответственность за такие действия, мне неизвестно. Исключением в этом случае могут быть публикации с экстремистским содержанием — тогда, конечно, это наказуемо.
Время, в течение которого судебный акт будет вступать в законную силу — до момента, когда Meta* появится в списке экстремистских организаций на сайте Министерства юстиции РФ, — рекомендую почистить свои ресурсы от экстремистской символики и атрибутики. Если опубликовали логотип до принятия судебного акта, но не удалили его после — считается, что вы его демонстрируете публично. Соответственно, за это — можете быть привлечены к ответственности.
*Организации признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ.
Материал не является квалифицированной юридической помощью, поскольку каждый случай индивидуален.
Комментарии (0)