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Госдума приняла закон об уголовном наказании за фейки о работе госорганов РФ за границей

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Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект о введении уголовного наказания за ложную информацию о любых государственных органах России, которые действуют за рубежом. За нарушение этого закона будет аналогичное наказание, которое уже существует за распространение фейков о Вооруженных силах (ВС) РФ.

﹏﹏﹏﹏﹏ / Shutterstock.com

В новом законе расширили списка органов, распространение ложной информации в отношении которых будет наказываться. Туда вошли посольства, прокуратура, Росгвардия, МЧС России и другие. Эти изменения вошли в недавно принятые статьи УК РФ, которые предусматривают ответственность за дискредитацию ВС РФ и фейки о них.

Напомним, 4 марта президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за фейки о военных. В стране введена уголовная ответственность за распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженный сил Российской Федерации, дискредитацию задач военных и призывы к антироссийским санкциям. Рассказываем, что грозит нарушителям закона.

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