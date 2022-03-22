Госдума приняла закон об уголовном наказании за фейки о работе госорганов РФ за границей

В новом законе расширили списка органов, распространение ложной информации в отношении которых будет наказываться. Туда вошли посольства, прокуратура, Росгвардия, МЧС России и другие. Эти изменения вошли в недавно принятые статьи УК РФ, которые предусматривают ответственность за дискредитацию ВС РФ и фейки о них.

Напомним, 4 марта президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за фейки о военных. В стране введена уголовная ответственность за распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженный сил Российской Федерации, дискредитацию задач военных и призывы к антироссийским санкциям. Рассказываем, что грозит нарушителям закона.