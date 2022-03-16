В Петербурге бананы подорожали на 25%. А в Эквадоре бунт: фермеры заваливают трассы не отправленным в Россию фруктом

Фермеры в Эквадоре перекрыли трассы, которые связывают крупнейший город Эквадора Гуаякиль и соседние провинции. Каждый день они грозят вываливать еще по 10 тысяч ящиков с бананами до тех пор, пока власти не найдут решение их проблем.

Ранее два перевозчика бананов из Эквадора — Maersk и Hapag-Lloyd — приостановили судоходные рейсы в Россию, на которые приходилось почти 30 % от общего объема перевозок между странами. В итоге в Эквадоре скопилось более 20 тысяч тонн невостребованных бананов.

Основной порт в России, куда привозят эквадорские бананы, — Петербург. В магазинах пока продают запасы, накопленные в феврале. В ожидании дефицита и из-за скачков курса валют импортеры вынуждены повышать отпускные цены для торговых сетей. По данным Росстата, в начале года по Петербургу значилась средняя цена в 77,89 руб. за килограмм, то на 4 марта — уже 97,42 руб.