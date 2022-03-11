России пророчат новый дефолт. Что?? Это правда возможно? Чем грозит простым россиянам? Чему нас научил 1998-й год?

Все говорят о дефолте, он правда возможен?

О дефолте говорят, когда не производится выплата в срок по обязательствам. В случае с выплатой обязательств по облигациям (например, по государственному долгу) дефолт может произойти, грубо говоря, в трех случаях: нечем платить (нет денег), физически невозможно заплатить (не работает платежная система, например) или нет желания платить (тут все понятно).

Сейчас больше всего говорят о возможном дефолте по российскому госдолгу. Тут мы можем скорее говорить о техническом дефолте, когда физически невозможно заплатить. В условиях отключения многих российских банков от коммуникации с зарубежными банками и платежными системами, может оказаться сложно или даже физически не реально перевести средства. Россия приняла решение в условиях разнообразных санкций и блокировки части золотовалютных резервов ЦБ, что выплаты по всем своим обязательствам она имеет право осуществлять в рублях (даже по тем, которые номинированы в иностранной валюте). Изменение валюты выплаты может рассматриваться как невыполнение обязательств и признано дефолтом.

Кроме того, некоторым держателям облигаций может оказаться физически невозможно осуществить перевод средств — это технический частичный дефолт. Банк России установил особый режим для счетов типа «С», на которые могут перечисляться средства, предназначенные для выплаты иностранным кредиторам, в случае, если их перевести адресату физически невозможно. То есть мы как бы откладываем средства, чтобы осуществить все переводы, когда такая возможность появится. Также важно отметить, что всем обязательствам внутри России государство расплатится, у нас своя работающая платежная система и есть средства на погашение обязательств.