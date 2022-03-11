России пророчат новый дефолт. Что?? Это правда возможно? Чем грозит простым россиянам? Чему нас научил 1998-й год?

На этой неделе одно из ведущих мировых рейтинговых агентств Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте до угрожающей отметки «дефолт неизбежен». Означает ли это, что в стране повторится кризис 1998 года? Что в этих условиях делать простым россиянам? Отвечаем вместе с деканом факультета экономики Европейского университета в Петербурге Юлией Вымятниной.
Все говорят о дефолте, он правда возможен?
О дефолте говорят, когда не производится выплата в срок по обязательствам. В случае с выплатой обязательств по облигациям (например, по государственному долгу) дефолт может произойти, грубо говоря, в трех случаях: нечем платить (нет денег), физически невозможно заплатить (не работает платежная система, например) или нет желания платить (тут все понятно).
Сейчас больше всего говорят о возможном дефолте по российскому госдолгу. Тут мы можем скорее говорить о техническом дефолте, когда физически невозможно заплатить. В условиях отключения многих российских банков от коммуникации с зарубежными банками и платежными системами, может оказаться сложно или даже физически не реально перевести средства. Россия приняла решение в условиях разнообразных санкций и блокировки части золотовалютных резервов ЦБ, что выплаты по всем своим обязательствам она имеет право осуществлять в рублях (даже по тем, которые номинированы в иностранной валюте). Изменение валюты выплаты может рассматриваться как невыполнение обязательств и признано дефолтом.
Кроме того, некоторым держателям облигаций может оказаться физически невозможно осуществить перевод средств — это технический частичный дефолт. Банк России установил особый режим для счетов типа «С», на которые могут перечисляться средства, предназначенные для выплаты иностранным кредиторам, в случае, если их перевести адресату физически невозможно. То есть мы как бы откладываем средства, чтобы осуществить все переводы, когда такая возможность появится. Также важно отметить, что всем обязательствам внутри России государство расплатится, у нас своя работающая платежная система и есть средства на погашение обязательств.
Говорят, что Россию ждет валютный дефолт? Что это такое и насколько он вероятен?
Очевидно, имеется в виду дефолт по обязательствам в иностранной валюте. Мы уже в одностороннем порядке установили особый порядок расчетов, который позволяет нам расплачиваться по обязательствам в валюте рублями по официальному курсу. Если этот порядок будет задействован, формально это можно будет назвать дефолтом. Так что да, он возможен. Отметим, однако, что «Газпром» 7 марта выплатил по своим обязательствам купоны в долларах. Поэтому дефолт не обязательно произойдет.
При этом надо еще раз подчеркнуть, что дефолт в национальной валюте произойдет с гораздо меньшей вероятностью. Рубли государство может, если будет очень нужно, напечатать дополнительно. Мы, конечно, понимаем, что печатать деньги, чтобы расплатиться по долгам государства, плохая идея, потому что это может запустить инфляционную спираль (если делать это постоянно и в больших объемах). Но пока нам это не грозит, у государства есть средства для выплаты по своим обязательствам. А прогнозировать сколько-нибудь отдаленное будущее сейчас практически невозможно.
А ограничения на валютные переводы, покупку долларов и евро в банках связаны именно с этим?
Напрямую — нет. Меры правительства по ограничению утечки валюты за рубеж связаны с необходимостью в условиях заморозки части зарубежных золотовалютных активов сохранить в стране достаточное количество валюты для осуществления необходимых закупок, без которых мы не сможем обойтись. Учитывая, что от закупки наших экспортных продуктов уже начинают отказываться, приток валюты от экспорта будет сокращаться.
Ограничение на снятие валюты и продажу валюты банками связано с крайне простым фактом — спрос на наличную валюту сейчас огромен, а запасов физической наличной иностранной валюты в стране не так много.
Чем дефолт 2022 (если он будет) будет отличаться от 1998 и чем будет похож?
Отличаться будет примерно всем. В 1998 году нам нечем было платить, сейчас — есть (правда, часть этих активов заморожена), мы скорее не хотим платить и не хотим выпускать валюту из страны без особой необходимости. В 1998 году мы не могли заплатить всем. В 2022 году мы не хотим платить иностранным держателям нашего госдолга.
В 1998 году наша экономика была, мягко говоря, в руинах. Но девальвация рубля, на которую пришлось пойти, стимулировала развитие отечественного производства и импортозамещения в ряде отраслей. В 2022 году наша экономика испытывает серьезные потрясения, но она изначально находилась в достаточно хорошей форме. Насколько быстро она сможет перестроиться, удастся ли наладить импортозамещение основных потерянных продуктов — неясно, но можно надеяться на достаточно оперативную реакцию. Плюс у правительства на данный момент есть ресурсы для того, чтобы оказать поддержку экономике. В 1998 году мы сами отказывались от импорта, потому что с девальвацией рубля он стал для нас слишком дорогим. В 2022 году нам отказываются поставлять импорт.
Чем все это грозит простым людям?
С точки зрения выплат по облигациям, особенно госдолга, ничем не грозит — у страны есть возможности производить выплаты в нужном объеме, как и было отмечено выше. С точки зрения инфляции и серьезных изменений в экономике — будет некоторое сходство с событиями 1998 года. В частности, сильно вырастет инфляция — многие компании с рынка ушли, нарушаются возможности совершать платежи, перестают работать выстроенные логистические цепочки. На восстановление поставок нужно время, плюс новые цепочки поставок будут дороже, а что-то вообще исчезнет.
Конечно, как и в 1998 году, появится возможность для более активного развития отечественного производства в некоторых отраслях. Но нужно понимать, что в 1998 году у нас были простаивающие мощности и возможности для быстрого наращивания производства. Сейчас ситуация иная, и наращивание производства займет больше времени и будет дороже.
Наше правительство хорошо понимает, что в условиях «исхода» исхода иностранных компаний может сильно вырасти безработица. Отсюда все сообщения про разного рода пакеты помощи, а также разговоры про «национализацию» предприятий, которые прекратят работу из-за ухода с рынка иностранных компаний. Есть надежда, что собственно национализации не будет, а будет введено внешнее управление, что позволит предприятию продолжать работу. Понятно, опять же, что в условиях проблем с поставками сырья, сбоем в логистических цепочках и т.п., даже при таком условии не все предприятия смогут продолжить работу. Правда, через какое-то время экономика приспособится, и появятся новые фирмы и новые рабочие места.
С точки зрения сбоев в поставках продовольствия — надеюсь, что серьезных сбоев не будет. Рубль же будет продолжать слабеть относительно других валют, пока будет продолжаться спецоперация и сохраняться неопределенность. Что будет дальше — зависит от того, о чем смогут договориться стороны, продолжится ли наращивание санкций и прочее. Радикальные скачки курса возможны только если произойдет что-то еще экстраординарное (не буду придумывать примеры).
Что делать в этих условиях?
Если говорить про то, что делать с облигациями госдолга, то ничего — держите их и получайте выплаты. Если про то, что делать в целом, то важно помнить, что резко выросла неопределенность, поэтому хорошая стратегия сегодня может оказаться плохой стратегией завтра. Имеет смысл сделать запас самых насущных товаров (лекарств, детского питания или корма для домашних животных), а также морально приготовиться к тому, что жизнь станет сложнее и дороже.
Чему нас научил опыт 1998?
Из того, что релевантно сейчас, он научил нас выживать в сложных обстоятельствах. Плюс, наше государство стало крайне консервативным в своих заимствованиях, у нас, по сравнению с любой развитой страной, очень маленький уровень государственного долга, что позволяет нам спокойно предполагать, что в ближайшее время все обязательства государство будет исполнять (по крайней мере внутри России и в рублях).
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