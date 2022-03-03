«Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» ограничат наценки на социально важные товары на уровне 5%

«Торговые сети сформировали и направили в ФАС России свои предложения по параметрам добровольных обязательств о таком самоограничении», — объявили в ведомстве.

Ограничения распространяются на все регионы, в которых присутствуют торговые сети. Новые правила действуют уже с 3 марта.

«По указанным товарам ретейлерам не будет выплачиваться вознаграждение за приобретение определенного количества товара у поставщиков. Кроме того, не будут оказываться сторонние маркетинговые услуги — их продвижение планируется осуществлять за счет торговой сети», — пояснили в ФАС.

Напомним, торговые сети «Ашан», «Атак», «О' Кей» и «Магнит» также будут ограничивать наценки на молочные продукты, хлеб, сахар и овощи из «борщевого набора» на уровне 5%.