«Ашан», «Атак», «О'Кей» и «Магнит» ограничат наценки на социально важные продукты на уровне 5%

Торговые сети «Ашан», «Атак», «О' Кей» и «Магнит» будут ограничивать наценки на молочные продукты, хлеб, сахар и овощи из «борщевого набора» на уровне 5%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
«Конкретные товарные позиции внутри каждой категории ретейлеры определяют самостоятельно. Это должны быть товары отечественного производства, наиболее востребованные по объемам продаж и представленные в магазинах в достаточном количестве», — сообщили в ведомстве.
Предполагается, что ретейлеры сами возьмут добровольные обязательства по минимизации товарных наценок на четыре категории социально значимых продуктов — молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи из «борщевого набора».
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.