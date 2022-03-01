«Ашан», «Атак», «О'Кей» и «Магнит» ограничат наценки на социально важные продукты на уровне 5%

«Конкретные товарные позиции внутри каждой категории ретейлеры определяют самостоятельно. Это должны быть товары отечественного производства, наиболее востребованные по объемам продаж и представленные в магазинах в достаточном количестве», — сообщили в ведомстве.

Предполагается, что ретейлеры сами возьмут добровольные обязательства по минимизации товарных наценок на четыре категории социально значимых продуктов — молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи из «борщевого набора».