Медиков в России оправдывают по уголовным делам в 38 раз чаще других

Анализ приговоров в отношении медицинских работников провел адвокат «Актион медицины» Александр Коршунов. В исследование вошли 159 находящихся в открытом доступе судебных актов, которые дошли до кассационной инстанции за 2020-2021 годы. Приговоры, опубликованные с существенной частью изъятых данных, а также преступления коррупционной направленности, связанные с участием медиков в госзакупках, не учитывались.

Большая часть всех исследуемых приговоров (61%) была вынесена по статьям 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и 118 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Еще 22,6% дел были связаны со служебным подлогом (статья 292 УК РФ). Реже врачи привлекались к ответственности по статьям о халатности (статья 293 УК РФ), получении взятки (статья 290 УК РФ), неоказании помощи больному (статья 124 УК РФ) и оказании небезопасных услуг (статья 238 УК РФ).

В большинстве случаев фигурантами уголовных дел становились терапевты (31,4%), хирурги (19%), акушеры-гинекологи (13%), педиатры (8,5%) и анестезиологи-реаниматологи (6,5%). Главных врачей больниц к ответственности пытались привлечь в 3% случаев. Большинство исследуемых приговоров обвинительные, однако медиков при этом нередко оправдывают. В 2020-2021 годах это делали в 11,5% случаев, тогда как средняя доля оправдательных приговоров в целом по стране в эти года составляла 0,22 и 0,26%.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на опрошенных экспертов, высокая доля оправдательных приговоров по «медицинским» делам может быть связана с тем, что следователи и дознаватели видят в действиях медиков уголовно наказуемое преступление, опираясь на заключения экспертов. «Но эксперты не всегда бывают правы, а видение ситуации с пострадавшими больными может быть двояким», — отмечает руководитель департамента контроля качества Amulex.ru Нурида Ибрагимова.

Напомним, ранее в Петербурге предъявили обвинение главному врачу СПб ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр №1» Евгению Попову, заведующей отделом лучевой диагностики и старшей медсестре. Позже в деле появились еще двое обвиняемых. По версии следствия, в медцентре на протяжении длительного времени медицинские услуги оказывались с применением промышленного химического препарата, не включенного в государственный реестр лекарственных средств. В период с декабря 2021 года по январь 2022 года семеро пациентов, проходивших обследование, скончались.