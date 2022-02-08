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В деле о смерти петербуржцев после гастроскопии появились два новых обвиняемых

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В уголовном деле, возбужденном по факту оказания небезопасных услуг в консультативно-диагностическом центре №1 Петербурга, повлекшим за собой смерть пациентов, появились два новых подозреваемых медика. Обвинения предъявлены двум заместителям главного врача.

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По версии следствия, в Городском консультативно-диагностическом центре №1 на протяжении длительного времени оказывались медицинские услуги населению с применением промышленного химического препарата, не включенного в государственный реестр лекарственных средств. В период с декабря 2021 года по январь 2022 года семеро пациентов, проходивших обследование, скончались.

В настоящее время двум заместителям главного врача данного центра также предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее обвинение было предъявлено главному врачу СПб ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр №1» Евгению Попову, заведующей отделом лучевой диагностики и старшей медсестре.

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