В Петербурге скончались три пациента после гастроскопии, еще трое в реанимации. Главврача клиники задержали

По версии следствия, подозреваемый, возглавляя указанный центр, на протяжении длительного времени оказывал медицинские услуги населению, вместо сертифицированного медицинского препарата применял «контрафактный химический препарат, не отвечающий требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

В результате более 20 пациентам был причинен вред здоровью различной степени тяжести. В январе 2022 года шесть пациентов были госпитализированы больницу, трое из которых, несмотря на принятые меры по оказанию медицинской помощи, скончались.

По факту произошедшего главное следственное управление Следственного комитета России по Петербургу возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

«В настоящее время решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании меры пресечения. Кроме того, проводятся активные следственные действия по установлению производителя контрафактной продукции. Таким образом, следствием в кратчайшие сроки установлены причины гибели людей, пресечено дальнейшее оказание небезопасных медицинских услуг, влекущих смерть пациентов. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщают в пресс-службе СК.

Как сообщают «Известия», главный врач Городского консультативно-диагностического центра №1 Евгений Попов, в котором проводилась гастроскопия, задержан. Как пишет Telegram-канал «112», он находится на допросе в Следственном комитете.