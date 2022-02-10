Личный опыт: «Я бесплатно получил гектар земли в Арктике, чтобы построить дом на скале у моря и любоваться северным сиянием»

Как я выбирал участок

Выделенные под программу районы не совсем совпали с ожиданиями. Мне хотелось построить дом на голой скале, там где нет людей. Но таких участков выбрать нельзя. Я понимаю почему: государство должно нам предоставить некоторые условия: электроэнергия, инфраструктура, поэтому изначально под программу выделялись те районы, где это сравнительно легко сделать.

Подобрать участок можно на интерактивной карте, там же есть фотографии со спутника. Но никто не мешал съездить туда и посмотреть, а я как раз в тех краях занимаюсь рыбалкой, поэтому вместе с сыном несколько раз заглядывали убедиться, насколько картинки из интернета соответствуют реальности.

Море видно прямо с выбранного нами участка, до выхода к берегу рукой подать, при этом дорога (которую зимой даже чистят!) всего в 50 метрах. До Мурманска меньше часа езды, а ближайшего поселка с магазином и почтой, вообще 3 километра. Мы там ходили ногами, поняли, что все устраивает, и как только 1 августа открылся прием заявок, подали свою.