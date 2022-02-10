Личный опыт: «Я бесплатно получил гектар земли в Арктике, чтобы построить дом на скале у моря и любоваться северным сиянием»

С 1 февраля любой россиянин может бесплатно получить гектар в одном из шести арктических регионов: от Карелии до Ямало-Ненецкого автономного округа. До этого правом на льготное получение земли пользовались только люди из этих субъектов. Одним из тех, кто уже воспользовался этим, стал житель Мурманской области Сергей. Мы поговорили с ним о том, зачем ему арктический гектар и что можно сделать с этой землей.
Зачем я взял арктический гектар
Мне 60 лет, я всю жизнь прожил на Севере, но вдалеке от берега, в заводском городе Оленегорске. Потом увлекся морской рыбалкой и понял, что хочется перебраться ближе к морю. Поэтому когда приняли закон об Арктическом гектаре, подумал, а почему бы нет? По закону, сфера применения этих участков настолько широка, что там можно заниматься чем угодно, кроме криминала. Я решил построить для себя и своей семьи дом на берегу Баренцева моря.
Как к этой идее отнеслась моя семья
Началось с того, что идеей заинтересовался мой сын, также с энтузиазмом подключилась его будущая жена Дарья, у них свадьба 22 февраля. Очень меня поддерживает и младшая дочь, с такой командой, уверен, все получится.
Кстати, сын с будущей женой не просто помогают мне, они в июне бросают Москву и возвращаются жить на Север, осваивать гектары. На Дарью уже оформили еще один, соседний с тем, что взяли на меня.
Как я выбирал участок
Выделенные под программу районы не совсем совпали с ожиданиями. Мне хотелось построить дом на голой скале, там где нет людей. Но таких участков выбрать нельзя. Я понимаю почему: государство должно нам предоставить некоторые условия: электроэнергия, инфраструктура, поэтому изначально под программу выделялись те районы, где это сравнительно легко сделать.
Подобрать участок можно на интерактивной карте, там же есть фотографии со спутника. Но никто не мешал съездить туда и посмотреть, а я как раз в тех краях занимаюсь рыбалкой, поэтому вместе с сыном несколько раз заглядывали убедиться, насколько картинки из интернета соответствуют реальности.
Море видно прямо с выбранного нами участка, до выхода к берегу рукой подать, при этом дорога (которую зимой даже чистят!) всего в 50 метрах. До Мурманска меньше часа езды, а ближайшего поселка с магазином и почтой, вообще 3 километра. Мы там ходили ногами, поняли, что все устраивает, и как только 1 августа открылся прием заявок, подали свою.
Как я оформлял участок
Все максимально просто: надо зарегистрироваться на сайте надальнийвосток.рф (изначально программа предполагала выделение земель только на Дальнем Востоке, — прим. Ред). Там есть специальная вкладка для Арктического гектара. После регистрации можно выбрать себе место на карте, потом ждать подтверждения, что никто другой не претендует на этот участок.
После каждого действия система информирует тебя о дальнейших шагах, и сроках ответов. Весь процесс занял около полутора-двух месяцев: заявку я подал 1 августа, а подтверждение получил уже в сентябре.
Земля предоставляется бесплатно, однако оформить аренду или купить участок можно только через пять лет, когда покажешь, что ведешь здесь хозяйственную деятельность: строишь дом, живешь, ведешь хозяйство или организовал производство.
Что я собираюсь делать на участке (не только жить!)
Работы на участке мы пока не начали: строиться на Севере зимой — утопия. Но за этот год хочу сделать все нулевые работы: закончить проектирование, найти строителей, сделать фундамент, подвести воду и электричество. А там, закончить работы через пару лет.
Если все получится, то надеюсь всей семьей переехать туда, ведь всяко лучше жить в загородном доме. А дальше можно сделать и гостевой. В последние годы наши края стали очень популярны у туристов: рыбалка, снегоходы, озера, охотники за северным сиянием. Среди моих знакомых уже человек пять под это взяли себе гектары. Китайцы вот до пандемии очень наш регион любили. Так что почему бы не иметь дополнительный заработок.
Впрочем, это все планы: у нас никто не представляет, что будет лет через пять с государством. Мы вот не знаем, сколько макароны будут стоить завтра, знаем только, сколько они стоили вчера. Так что поживем-увидим.
Что посоветую людям из других регионов?
Конечно, перед тем, как брать землю в Арктике, надо хотя бы раз-другой сюда съездить и понять, что это такое. Здесь многое может удивить. К примеру, у нас уже давно нет морозов за -40. Зато очень сильная влажность и мощные штормы. Вот, на днях температура была -8, а дороги замело так, что три участка федеральной трассы «Кола» закрыли.
Летом может быть все время +10 градусов, но бывают и года, когда жара +30 стоит месяц (впрочем, это бывает очень редко). Но это все не значит, что гектар здешней земли подходит для сельского хозяйства. Это проходили еще при Советском Союзе, даже теплицы очень дорого содержать, а в открытом грунте вообще ничего не растет. Разве что заниматься разведением пушного зверя.
В остальном здесь можно заниматься чем угодно: открывать производство стройматериалов, делать дом отдыха, добывать рыбу. Под программу есть льготная ипотека (правда в ее условия я не вдавался, пока до строительства дело не дошло). Если развивать свое дело, то можно получать гранты, какие-то льготные кредиты, но и до этого пока у меня руки не дошли. Но важно понимать, что дом тут нужно строить не такой, как в Новгороде или в Подмосковье: стены толще, утеплитель плотнее. На обогрев будет больше денег уходить. Так что перед тем, как брать гектар, стоит не полениться и поехать посмотреть, что вас ждет.
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