Всем россиянам дали право получить бесплатный гектар в Арктике

Участок земли можно получить в шести регионах — Мурманской области, Ненецком автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Карелии, Республике Коми, Архангельской области.

Заявку может подать как один человек, так и коллектив, в который входит не более десяти человек. Также «арктический гектар» выделят соотечественникам, готовым добровольно переселиться в Арктику из заграницы.

Свободный участок можно выбрать на интерактивной карте, которая размещена на портале программы. Но оформить землю в собственность или взять ее в аренду разрешат только через пять лет при условии ее освоения. Отмечается, что форму, площадь и разрешенный вид деятельности на участке определяет сам гражданин.