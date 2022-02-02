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Всем россиянам дали право получить бесплатный гектар в Арктике

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С 1 февраля жители всех регионов России получили право на бесплатный участок земли в Арктике. До этого момента гектар земли выдавали только жителям арктической зоны, пишет «Российская газета».

Shutterstock.com

Участок земли можно получить в шести регионах — Мурманской области, Ненецком автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Карелии, Республике Коми, Архангельской области.

Заявку может подать как один человек, так и коллектив, в который входит не более десяти человек. Также «арктический гектар» выделят соотечественникам, готовым добровольно переселиться в Арктику из заграницы.

Свободный участок можно выбрать на интерактивной карте, которая размещена на портале программы. Но оформить землю в собственность или взять ее в аренду разрешат только через пять лет при условии ее освоения. Отмечается, что форму, площадь и разрешенный вид деятельности на участке определяет сам гражданин.

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