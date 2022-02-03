В России все дорожает: от молока и вина до смартфонов и авиабилетов. Вот прогноз (😞неутешительный) на 2022 год

Овощи и фрукты: +50%

В связи с изменением стоимости удобрений и металлопродукции, используемой фермерами, ожидается заметный рост цен на сельскохозяйственную продукцию. Проще говоря, овощи и фрукты будут либо дорогими, либо очень дорогими. Рост составит до 50%. Крупы (гречка, овсянка, перловка) тоже подорожают, прибавив до 20%.

Говорить о том, какие позиции в продуктовых магазинах вырастут в цене больше всего сложно (тем более, что ФАС прямо обратилась к компаниям с просьбой не предсказывать рост стоимости тех или иных товаров). Однако еще в ноябре 2021 года эксперты предупреждали о потенциальном росте цен на картофель из-за плохого урожая и необходимости ввоза этого корнеплода из-за рубежа. Так, некоторые аналитики считают, что в случае резкого снижения курса рубля в 2022 году килограмм картошки может обойтись в 100 рублей!