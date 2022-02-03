В России все дорожает: от молока и вина до смартфонов и авиабилетов. Вот прогноз (😞неутешительный) на 2022 год

С начала 2022 года о повышении цен уже успели предупредить производители детского питания, молока и кофе. Также выросла стоимость авиабилетов. Но эксперты уверены, что это только начало: цены будут расти практически на все, впрочем, с разной скоростью. «Собака.ru» попросила экономистов СЗИУ РАНХиГС Олесю Десятниченко и Людмилу Пушкареву сделать прогноз: стоимость каких товаров и услуг повысится до конца года сильнее всего.
Овощи и фрукты: +50%
В связи с изменением стоимости удобрений и металлопродукции, используемой фермерами, ожидается заметный рост цен на сельскохозяйственную продукцию. Проще говоря, овощи и фрукты будут либо дорогими, либо очень дорогими. Рост составит до 50%. Крупы (гречка, овсянка, перловка) тоже подорожают, прибавив до 20%.
Говорить о том, какие позиции в продуктовых магазинах вырастут в цене больше всего сложно (тем более, что ФАС прямо обратилась к компаниям с просьбой не предсказывать рост стоимости тех или иных товаров). Однако еще в ноябре 2021 года эксперты предупреждали о потенциальном росте цен на картофель из-за плохого урожая и необходимости ввоза этого корнеплода из-за рубежа. Так, некоторые аналитики считают, что в случае резкого снижения курса рубля в 2022 году килограмм картошки может обойтись в 100 рублей!
Кофе, соки, лимонады: +25%
Сладкие и тонизирующие напитки вырастут в цене до 25%. Причин тому несколько: нестабильность на валютном рынке (многие ингредиенты наших любимых напитков закупаются за рубежом), повышение стоимости упаковки, удорожание перевозок, рост тарифов и инфляция.
Так Coca-Cola (которой помимо заводов газировки также принадлежат бренды соков «Добрый» и Rich) предупредила о февральском подорожании на 6,8%. Ее главный конкурент PepsiCo (Pepsi, «Фруктовый сад», Lipton) объявила ритейлерам, что с 17 февраля повысит цены на 8%. С 14 февраля воды «Шишкин лес» будут стоить на 20% дороже. Производитель кофе «Якобс» (Carte Noire, Jacobs Monarch) из-за дефицита сырья запланировал повышение стоимости от 10 до 25%.
Будут переписываться ценники и на полках с алкоголем. На это будут влиять как неурожаи винограда в Европе, так и повышение акцизов в России. В результате водка и коньяк могут прибавить в цене 8 – 12%, российские вина 10 – 25% (импортные 15–30%). Эксперты не ожидают резкого роста лишь на пиво.
Услуги ремонтных бригад: +20%
Ручной труд становится дороже, особенно в сфере строительства и ремонта, где кадров не хватает. Поэтому обновить интерьер квартиры или дома в 2022 году станет заметно дороже: цены на услуги бригад могут вырасти на 20%. При этом подорожают и отделочные материалы (примерно +10%).
Как отмечают участники рынка, стоимость только черновых работ в прошлом году уже выросла на 25-50%. Новый скачок цен на отделку и ремонт жилья может состояться уже весной с началом сезона строек, эксперты ожидают, что это произойдет в апреле-мае.
Молоко и молочная продукция: +20%
Не обойдет стороной повышение цен и производителей молока, творога и йогуртов. Из-за роста затрат на корма, транспорт и упаковку их продукция прибавит в стоимости до 20%. Так, представительство Danone в России (компании принадлежат в частности «Простоквашино» и «Активиа») предупредило магазины о февральском подорожании своей продукции в среднем на 9,9%. Другие участники рынка молочной продукции также анонсировали рост цен: среди них «Талицкий молочный завод» (на 10%) и производитель мороженого «Хладокомбинат №3» (на 20%). Судя по тому, что в первом квартале рост цен на сырое молоко продолжится, то и ценники производители возможно будут переписывать и дальше.
А вот мясо, по расчетам экспертов, подорожает меньше: говядина — на 15%, свинина — на 12%, индейка — на 7 — 10%.
Услуги автосервисов: + 20%
Ремонт машины также будет обходиться дороже: это произойдет из-за роста цен на запчасти и затрат сервисов на зарплаты сотрудников. Скорее всего, стоимость обслуживания автомобиля или устранения неисправности подскочит на 20%, считают эксперты и участники рынка.
Конфеты и пирожные: +18%
Подорожание сахара, масла и других ингредиентов приведет к тому, что кондитерские производства перепишут ценники. Изменение стоимости составит до 18%. Эти же причины приведут к подорожанию хлебобулочных изделий (до 10%).
Так, по информации журналистов, Mondelez (владеет брендами Alpen Gold и Oreo) предупредил о росте ценна свою продукцию на 19%, «Хлебпром» (производит торты «Услада» и шоколад «Частная галерея») — на 23%, «Славянка» («Чудо» и «Левушка») — до 18%, «Объединенные кондитеры» («Красный Октябрь», «Бабаевский», «Рот Фронт») — на 18%, а Ferrero (Raffaello и Kinder) — на 6%.
Смартфоны: +17%
Цены на электронику и бытовую технику продолжат расти, хоть и не так существенно, как в прошлом году. Основной импульс подорожания стоит ожидать в первой половина года. В лидерах роста цен окажутся смартфоны (до +17%) и бытовая техника (до +15%). А вот ценники на электроинструмент и электронику изменятся не так значительно (на 11% и 9% соответственно).
Причем рост цен на гаджеты затронет не только Россию, но и весь мир (причины кроются в дефиците компонентов и нарушении логистики из-за коронавируса). Так, Samsung заявил, что поднимет цены на флагманскую серию смартфонов Galaxy S22 из-за дефицита полупроводниковой продукции. Инсайдеры также сообщали о готовящемся росте цен на продукцию Apple.
Недвижимость: +15%
Несмотря на то, что квартиры и дома дорожали всю пандемию, потенциал для роста цен не исчерпан. Из-за повышения издержек, подорожания стройматериалов, дефицита рабочих рук и увеличения стоимости ипотеки недвижимость продолжит рост, скорее всего за год он составит 10% — 15%. Выше показателей официальной инфляции.
По оценке руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, средняя стоимость квадратного метра жилья в Петербурге может составить по итогам 2022 года 220-230 тыс. рублей. В продолжении роста цен уверены и участники рынка.
Автомобили: +10%
На этом рынке цены продолжат плавно, но устойчиво расти. Основные причины — все те же, что и в 2021 году: основные металлы дорожают, электронные компоненты все еще в дефиците, логистика из-за коронавируса стала сложнее, а энергоносители — дороже. В первой половине года цены на автомобили массового спроса вероятно повысятся не менее, чем на 5 — 6%, за год в целом эта цифра будет выше общего уровня инфляции, вероятно, не менее 10 %.
Цены с начала года уже выросли в среднем на 3%, сообщают журналисты. Так, стоимость Mitsubishi увеличилась в январе на 1,5% — 2%, Kia — на 2–4%, Lada — на 1,4–3,2%. Hyundai Creta подорожала на 4,8%, а вот Volkswagen Polo почти не подорожал (+0,1%). Изменились ценники и на машины в премиум-сегменте: Mercedes прибавил в цене 1,5%, Toyota и Lexus — в среднем 2–3%.
Олеся Десятниченко
доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС
Общий прогноз об ожидаемой в 2022 году инфляции представляется более положительным по сравнению в 2021 годом. Мы вряд ли увидим ярко выраженные ценовые дисбалансы, подобные скачку цен на недвижимость или условный «борщевой» набор. Скорее, это будет период реакции и сглаживания амплитуды ценовых колебании, который, к сожалению, будет способствовать также «подтягиванию» средних цен и в тех сегментах, в которых они ранее особенно не росли. В целом это будет год достаточно массовой инфляции, обусловленной ростом средних издержек. Важным фактором российской инфляции по-прежнему будет оставаться высока зависимость от инфляционных процессов в мире. К середине, второй половине 2022 года есть основания ожидать замедления в ведущих экономиках мира, а значит и в России. Многое, как и ранее, зависит от общей эпидемиологической ситуации в мире.
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