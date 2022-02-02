Книги в России резко дорожают — издатели говорят о кризисе индустрии. Что происходит и сколько будут стоить книги в 2022?

«Недополучили около 15–20% выручки»

Но и на этом проблемы отрасли не закончились. Большой урон по ней нанесло ограничение работы магазинов в пандемию. «Во время локдауна 2020 года у книжных работали только интернет-магазины, выручка у которых составляет 20–30% от оборота. В 2021 году, в тех регионах, где были введены QR-коды продажи книжной традиционной розницы сократились примерно на 50 процентов. Поскольку все в отрасли взаимосвязано, то издательства в итоге недополучили около 15–20% выручки. То, что происходит сейчас с ограничениями, связанными с распространением нового штамма "омикрон", это локдаун, просто никто не назовет его так, потому что поддерживать бизнес наше государство не собирается, это уже понятно. Продажи падают, ограничения с каждым днем все жестче», — рассказывает Михаил Иванов, из «Подписных изданий», отмечая при этом, что издатели литературы и продавцы печатной продукции не попали в список пострадавших от пандемии отраслей и не смогли рассчитывать на существенную помощь со стороны государства.

Коронавирусные сложности наложились на долгосрочный эффект от повышения НДС (который еще в 2019 году вырос с 18 до 20%). Казалось бы 2% — это не так много, однако, как отмечает главный редактор журнала «Сеанс» и член редколлегии одноименно издательства Василий Степанов, даже такое увеличение себестоимости оказалось ощутимым для книжной отрасли. «Рост НДС очень существенно повлиял, в прайс-листах это сразу выглядело внушительно. Выставляют, к примеру, счет за типографские услуги, и ты сразу чувствуешь, как налог вырос», — сетует он.

При этом представители книжной отрасли обращались в правительство с предложением отменить НДС для книжных магазинов и издательств с оборотом до 2 млрд рублей в год (такие послабления были сделаны в ряде отраслей). Однако власти не сочли эту меру необходимой.