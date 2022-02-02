В России стоимость авиабилетов за границу выросла на 10% из-за ослабления рубля

В агентстве Biletix объяснили, что согласно курсу проводят все расчеты между участниками авиатранспортного рынка. Изменения в курсе влияют на цену билетов на международные направления российских авиакомпаний. Также стоимость повышается и у иностранных перевозчиков.

Цена на рейсы между странами номинируется в валюте, а тариф в рублях формируется на базе курсов IATA. Тарифы на международные авиаперелеты зависят и от курса рубля из-за того, что у перевозчиков есть валютные обязательства.

Информацию о том, что за три месяца колебаний валюты цены на зарубежные перелеты выросли до 10%, подтвердил вице-президент Российского союза туриндустрии и председатель совета директоров холдинга «ВИП-Сервис» Дмитрий Горин.

Напомним, большинство россиян выступают за то, чтобы ограничения по коронавирусу на международные поездки были сняты — такую рекомендацию ранее дала Всемирная организация здравоохранения. Рассказываем, куда граждане страны отправятся первым делом — от Италии до Таиланда.