В России стоимость авиабилетов за границу выросла на 10% из-за ослабления рубля

Цены на пассажирские авиаперелеты за границу выросли на 6-10% из-за ослабления рубля. Об этом стало известно из данных о внутреннем курсе Международной ассоциации воздушного транспорта, пишут «Известия».
В агентстве Biletix объяснили, что согласно курсу проводят все расчеты между участниками авиатранспортного рынка. Изменения в курсе влияют на цену билетов на международные направления российских авиакомпаний. Также стоимость повышается и у иностранных перевозчиков.
Цена на рейсы между странами номинируется в валюте, а тариф в рублях формируется на базе курсов IATA. Тарифы на международные авиаперелеты зависят и от курса рубля из-за того, что у перевозчиков есть валютные обязательства.
Информацию о том, что за три месяца колебаний валюты цены на зарубежные перелеты выросли до 10%, подтвердил вице-президент Российского союза туриндустрии и председатель совета директоров холдинга «ВИП-Сервис» Дмитрий Горин.
Напомним, большинство россиян выступают за то, чтобы ограничения по коронавирусу на международные поездки были сняты — такую рекомендацию ранее дала Всемирная организация здравоохранения. Рассказываем, куда граждане страны отправятся первым делом — от Италии до Таиланда.
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