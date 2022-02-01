Суд отказал осужденному за убийство историку Соколову в иске о защите чести к Понасенкову

«Решение Савеловского районного суда оставлено без изменения, жалоба Соколова - без удовлетворения», — заявили в суде.

По информации стороны защиты, Соколов требовал опровергнуть данные, которые распространял Понасенков в видеороликах в 2018 году. В них он обвинял историка в краже научных концепций, плагиате текста, организации избиения студентов на лекции, многочисленных оскорблениях.

До этого суд удовлетворил иск с аналогичными требованиями, однако решение не прошло кассационную инстанцию, после этого его направили на пересмотр. После нового рассмотрения, которое проходило в июне 2021 года в Савеловском суде Москвы, Соколову отказали.

Напомним, Соколова приговорили к 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. В СИЗО историк находится с ноября 2019-го, в его случае день под арестом засчитывается как день в тюрьме. Обвинение запрашивало для подсудимого 15 лет колонии строгого режима. Его осудили за убийство аспирантки Анастасии Ещенко и незаконное хранение оружия.