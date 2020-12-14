Обвинение запросило для историка Олега Соколова 15 лет колонии строгого режима

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, сторона обвинения просит суд признать Олега Соколова виновным и назначить ему наказание в виде 13 лет лишения свободы по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» и 3 года по части 1 статьи 222 — «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов. По совокупности — 15 лет в исправительной колонии строгого режима.

Как пишет «Фонтанка», в ходе судебного заседания, которое прошло 14 декабря в Октябрьском районном суде Петербурга, Соколов признал вину частично. Он заявил, что убил Ещенко, но сделал это в состоянии, в котором себя не осознавал — поэтому не может быть уверенным, что это считается умышленным преступлением.