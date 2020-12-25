Историка и бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова приговорили к 12,5 годам лишения свободы

На оглашение приговора приехали родители убитой Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко. В ходе заседания Соколов свою вину признал. По его словам, причинами совершения преступления стали со стороны научного оппонента Евгения Понасенкова и регулярные скандалы из-за неприятия Ещенко дочерей Соколова. Психологи подтвердили — подсудимый находится в длительной психотравмирующей ситуации.

Все действия по убийству Ещенко были совершены одномоментно, поэтому суд не учитывает психологические аспекты, выявленные в ходе следствия. В качестве смягчающего обстоятельства учитываются — двое детей, совершение преступления впервые, раскаяние в содеянном, возраст, хронические заболевания, длительная психотравмирующая ситуация из-за конфликта с Понасенковым, награды и вклад в науку, положительные характеристики, а также престарелые родители.