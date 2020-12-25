Историка и бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова приговорили к 12,5 годам лишения свободы

Сегодня, 25 декабря, на выездном заседании Октябрьского районного суда Петербурга в Городском суде огласили приговор по делу Олега Соколова. Судья Юлия Максименко признала историка и бывшего доцента СПбГУ виновным в убийстве и незаконном хранении оружия. Обвинение запросило для подсудимого 15 лет колонии строгого режима. Олега Соколова приговорили к реальному лишению свободы по совокупности сроком на 12 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Срок пребывания под следствием учитывается.
На оглашение приговора приехали родители убитой Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко. В ходе заседания Соколов свою вину признал. По его словам, причинами совершения преступления стали со стороны научного оппонента Евгения Понасенкова и регулярные скандалы из-за неприятия Ещенко дочерей Соколова. Психологи подтвердили — подсудимый находится в длительной психотравмирующей ситуации.
Все действия по убийству Ещенко были совершены одномоментно, поэтому суд не учитывает психологические аспекты, выявленные в ходе следствия. В качестве смягчающего обстоятельства учитываются — двое детей, совершение преступления впервые, раскаяние в содеянном, возраст, хронические заболевания, длительная психотравмирующая ситуация из-за конфликта с Понасенковым, награды и вклад в науку, положительные характеристики, а также престарелые родители.
Из материалов дела, опубликованных на Судебном портале:
Обвинение утверждает, что примерно с 2.36 по 03.00 08.11.2019 Соколов, находясь по месту своего проживания, в ходе бытового конфликта с Ещенко на почве взаимной ревности, взял незаконно хранящийся в квартире обрез и произвел из него выстрел в голову Ещенко, после чего сдавил руками шею потерпевшей. Продолжая реализовывать преступный умысел, с целью причинения смерти потерпевшей, которая продолжала подавать признаки жизни, Соколов из указанного обреза произвел еще три выстрела в голову Ещенко. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Соколов хранил труп в квартире примерно до 22.30 08.11.2019, после чего с 22.30 до 03.08 09.11.2019 расчленил его с использованием пилы-ножовки по дереву, двух кухонных ножей и топора, а затем выбросил в Мойку.
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