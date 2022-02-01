Знакомьтесь, Алексей Мазуров — он превратил свое инвалидное кресло в мини-экскаватор, чтобы очистить улицы Петербурга от снега

О себе, любви к своему делу и стереотипах о людях на инвалидной коляске

Мне 39 лет. Учился в СПбГУКИ на музееведа и переводчика. В жизни люблю две вещи: водить пешие экскурсии по Петербургу и обучать людей английскому языку. Шесть счастливых лет проработал в 369 лицее Красносельского района (и даже однажды стал победителем регионального конкурса «Учитель года» среди молодых специалистов!). Почти сразу после ухода с работы, в начале 2012 года, у меня подтвердился рассеянный склероз. Многие пугали, что через пять лет я стану овощем. Не представлял, что меня ждет, но не терял оптимизма. Пока лежал в отделении неврологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова, организовал в актовом зале курсы английского языка для ординаторов (да, я настолько сильно люблю свою работу!).

Три года назад во время поездки в Вену осознал, что коляска мне просто необходима — вот уже два с половиной года по улице перемещаюсь с ее помощью. Могу самостоятельно пройти «по стеночке» 30-50 метров, но не хочу ограничивать себя этими цифрами. Почему-то у всех вокруг к коляске довольно странное отношение. Наверняка слышали, как многие используют выражение «прикован к коляске». Но не все осознают, что на самом деле никто ни к чему не прикован: например, парализованные люди не спят в ней, а пересаживаются на кровать на ночь. Нужно понимать: инвалидная коляска помогает людям быстрее передвигаться и выполнять больше задач. Поэтому считаю своим долгом — развеять заблуждения.

Сейчас регулярно провожу акцию «Улыбка в ответ», где раздаю значки за добровольные взносы, а на вырученные деньги покупаю инвалидные коляски для медицинских учреждений нашего города. В 2021-м удалось закупить 11 (!) колясок для петербургских больниц. Я очень рад такому результату! Но не намерен останавливаться: в этом году продолжаю проект.