Знакомьтесь, Алексей Мазуров — он превратил свое инвалидное кресло в мини-экскаватор, чтобы очистить улицы Петербурга от снега

Пока в городе снежный коллапс, на помощь коммунальщикам пришел петербуржец с инвалидностью. Из кресла-коляски он сделал мини-экскаватор, чтобы отчистить дорогу в Приморском районе. «Собака.ru» поговорила с активистом Алексеем Мазуровым о том, как он решил самостоятельно бороться со снегом и наледью, что не так с доступной средой в городе и как мы все можем повлиять на уборку улиц этой зимой.
О себе, любви к своему делу и стереотипах о людях на инвалидной коляске
Мне 39 лет. Учился в СПбГУКИ на музееведа и переводчика. В жизни люблю две вещи: водить пешие экскурсии по Петербургу и обучать людей английскому языку. Шесть счастливых лет проработал в 369 лицее Красносельского района (и даже однажды стал победителем регионального конкурса «Учитель года» среди молодых специалистов!). Почти сразу после ухода с работы, в начале 2012 года, у меня подтвердился рассеянный склероз. Многие пугали, что через пять лет я стану овощем. Не представлял, что меня ждет, но не терял оптимизма. Пока лежал в отделении неврологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова, организовал в актовом зале курсы английского языка для ординаторов (да, я настолько сильно люблю свою работу!).
Три года назад во время поездки в Вену осознал, что коляска мне просто необходима — вот уже два с половиной года по улице перемещаюсь с ее помощью. Могу самостоятельно пройти «по стеночке» 30-50 метров, но не хочу ограничивать себя этими цифрами. Почему-то у всех вокруг к коляске довольно странное отношение. Наверняка слышали, как многие используют выражение «прикован к коляске». Но не все осознают, что на самом деле никто ни к чему не прикован: например, парализованные люди не спят в ней, а пересаживаются на кровать на ночь. Нужно понимать: инвалидная коляска помогает людям быстрее передвигаться и выполнять больше задач. Поэтому считаю своим долгом — развеять заблуждения.
Сейчас регулярно провожу акцию «Улыбка в ответ», где раздаю значки за добровольные взносы, а на вырученные деньги покупаю инвалидные коляски для медицинских учреждений нашего города. В 2021-м удалось закупить 11 (!) колясок для петербургских больниц. Я очень рад такому результату! Но не намерен останавливаться: в этом году продолжаю проект.
О правах инвалидов и доступной городской среде в Петербурге
Я работаю корреспондентом в Межрегиональной общественной правозащитной организации инвалидов «На коляске без барьеров». Веду программы о музеях и путешествиях, налаживаю коммуникации с партнерами агентства. Это очень интересно! Например, сейчас мы ищем партнеров для запуска кулинарного шоу с поварами на колясках. Мне важно бороться за права инвалидов. Большинство уверены, что мы отстаиваем исключительно наборы гуманитарной помощи, но это не так. Люди с инвалидностью хотят жить в равных условиях со всеми, а не сидеть дома в ожидании «плюшек».
За годы наблюдений хочется отметить, что городская среда в Петербурге очень разная и не везде все так плохо: например, если в Приморском районе еще удобно передвигаться (но не зимой!), то в Кировском — тяжело, все, как будто после бомбежки: отвратительные тротуары, нет съездов, а в торговые центры на инвалидной коляске и вовсе не попасть. Два года назад я начал водить пешеходные экскурсии по городу, поэтому мне есть с чем сравнить.
У меня большой (и самый главный!) вопрос к городу — почему отсутствует информация о санитарных зонах для людей с инвалидностью? Это настоящая проблема для многих. Было бы здорово, если бы появились специальные стенды в метро с данными о ближайших доступных туалетах для людей на инвалидной коляске. Это бы облегчило перемещение по городу.
О самостоятельной борьбе со снежным коллапсом
Я живу на проспекте Авиаконструкторов. Несколько раз в неделю хожу в спортзал — мне надо тренироваться, иначе раскисну. Когда в городе начался снежный коллапс, пошел в ближайший строительный магазин и купил лопату, чтобы откопать дорогу от дома до фитнес-центра у метро. Из торгового центра возвращался по проезжей части наперевес с инвентарем. Водители терпеливо объезжали, понимая всю ситуацию, а некоторые и вовсе пытались положить мелочь в мой «лопатовоз».
Уже четыре раза я выходил самостоятельно чистить от снега и наледи сложные участки дороги: от дома до метро. Предполагаю, что еще выйду на уборку территории в течение сезона. Пока, чтобы добраться до метро, мне нужно ехать по проезжей части. Днем регулярно так добираюсь, но вечером — страшно. Из ближайших планов — хочу откопать пешеходную зону от дома до «Пятерочки» на Ильюшина, а то совсем без йогуртов остался. (Смеется.) У меня прекрасные и дружные соседи, которые готовы прийти на помощь. Думаю, что в следующий субботник уже их привлеку. Я же школьный учитель! Организую добрососедскую активность в формате школьного конкурса-праздника.
О том, как каждый может повлиять на ситуацию со снегом
Я хочу сохранить самостоятельность, поэтому не жалуюсь и привлекаю общественное внимание к проблеме — это эффективнее. На мою деятельность бурно реагируют прохожие — с удовольствием присоединяются. Реагируют ли власти? Не знаю. Надеюсь, что они отреагируют на всех нас — на тех, кто увяз в снегу этой зимой. Но не нужно ждать у моря погоды! Я живу в ухоженном доме, где жильцы в общем чате поздравляют друг друга с праздниками и предлагают даром книги. И именно соседи, увидев меня с лопатой на перекрестке, стали помогать первыми.
В идеале нужно обращаться в дежурную службу Комитета по благоустройству и управляющую компанию, писать депутатам ЗАКСа, ответственным за конкретный район, в Жилищный комитет Петербурга и даже губернатору Александру Беглову — ВКонтакте. Но это все подействует, если обращаться массово. Соседский субботник хорош только в экстренной ситуации — когда никто не помогает.
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