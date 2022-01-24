На проспекте Авиаконструкторов инвалиду-колясочнику самостоятельно приходится чистить тротуары от снега

Мужчина записал видео, в котором выразил слова «поддержки» губернатору Петербурга. А еще высказал уверенность, что через 3-4, максимум 5 месяцев администрации города удастся справиться со снегом. В конце ролика признался, что с лопатой на перевес отправился чистить проспект Авиаконструкторов.

Журналистам издания «Собака.ru» удалось расспросить Алексея Мазурова, часто ли ему приходится выходить на «снежные» рейды и помогает ли ему кто-то еще.

Он признается, до момента записи видео выходил с лопатой уже трижды. Алексей отметил, что оттепель и подтаявший снег — самое большое испытание для колясочников. Ему избавиться от снега на дорогах помогают и соседи, и обычные прохожие.

«Я живу в самом начале проспекта Авиаконструкторов и систематически сталкиваюсь с проблемами по нормальному передвижению на коляске по этому проспекту. Двор моего дома (Авиаконструкторов, 2) идеально вычищен нашим ТСЖ. Именно поэтому у меня была возможность сравнить "как надо" и "как делают". Мне активно помогали соседи и просто прохожие. Я же своими действиями хотел не просто расчистить дорогу до метро для коляски, но и привлечь внимание людей к проблемам маломобильного перемещения по городу», — рассказал Мазуров.