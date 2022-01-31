В Кремле рассказали, возможно ли введение локдауна в России из-за стремительного роста заболеваемости COVID-19

Он заявил, что вероятности введения локдауна нет, вопрос не актуален и не обсуждается. Песков также отметил, что данные по убыли населения на фоне пандемии, которые предоставил Росстат, «весьма печальны».

«Действительно, мы потеряли очень много наших сограждан из-за эпидемии коронавируса. Причины еще предстоит анализировать, главное — предстоит и дальше убеждать людей вакцинироваться. Это единственное, что может помочь нам сократить количество смертей от коронавируса, вакцинация — единственное, что защищает», — подчеркнул пресс-секретарь.

Напомним, смертность среди заболевших COVID-19 в России за год превысила 500 тыс. Это в 3,2 раза больше, чем в первый год пандемии, приводит данные Росстат. Также в Кремле заявили, что официальную статистику по коронавирусу нельзя считать абсолютно точной. Это оправдывают тем, что многие из заболевших не стают тест на определение COVID-19. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.