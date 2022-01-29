Росстат: смертность среди заболевших COVID-19 в России за год превысила 500 тыс. Это в 3,2 раза больше, чем в первый год пандемии

В 2021 году в России от коронавируса скончались 517,8 тыс. человек. Это в 3,2 раза больше, чем в первый год пандемии. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
Так, в прошлом году в 2021 году COVID-19 стал основной или предположительно основной причиной смерти 446,38 тыс. россиян. С учетом тех, для кого коронавирус стал сопутствующей причиной смерти, количество погибших составило 517,8 тыс. человек — это в 3,2 раза превышает показатель предыдущего года, следует из статистики.
Основной пик смертности был зафиксирован осенью — в октябре и ноябре. В эти месяцы было установлено два максимума по числу скончавшихся за месяц — 75,5 тыс. человек и 81,1 тыс. человек. Эти показатели более чем в 1,5 раза перекрыли предыдущий летний пик. При этом в декабре смертность пошла на спад — в этом месяце скончались 54,6 тыс. человек.
Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, смертность в РФ за 2021 год увеличилась на 15,9% по сравнению с 2020 годом. А весь прирост летальных исходов связан с коронавирусом и отсутствием смертности от этого заболевания в первые четыре месяца 2020 года.
По ее словам, за 27 дней января 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года смертность уменьшилась на 23,7%, по сравнению с 27-ю днями декабря 2021 года на 17,3 процента. Голикова также добавил, что снижение смертности по итогам года, по сравнению с первым годом пандемии, отмечено по болезням системы кровообращения — на 1%, новообразованиям — на 3,7%, болезням эндокринной системы, расстройствам питания и нарушения обмена веществ — на 14,6%, туберкулезу всех форм — на 8,9%, вирусу иммунодефицита человека — на 8,5%, внешним причинам — на 0,9 процента.
Кроме того, Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в РФ в 2021 году составила 1 млн 42,7 тыс. человек —это максимум с 2000 года. В 2020 году этот показатель составлял 688,7 тыс. человек. Население России на 1 января 2022 года снизилось до 145 млн 478 тыс. 97 человек. За год численность населения сократилась на 692 тыс. 918 человек. Это тоже максимум с 2003 года. Тогда население снизилось со 145,0 млн человек на 1 января 2003 года до 144,3 млн человек на 1 января 2004 года.
Число родившихся в РФ в 2021 году уменьшилось до 1 млн 402,8 тыс. человек с 1 млн 435,7 тыс. человек в 2020 году. Этот показатель стал минимальным с 2002 года, когда родилось 1,397 млн детей. Количество смертей в РФ в 2021 году выросло до 2 млн 445,5 тыс. человек с 2 млн 124,5 тыс. человек в 2020 году.
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