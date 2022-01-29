Росстат: смертность среди заболевших COVID-19 в России за год превысила 500 тыс. Это в 3,2 раза больше, чем в первый год пандемии

Так, в прошлом году в 2021 году COVID-19 стал основной или предположительно основной причиной смерти 446,38 тыс. россиян. С учетом тех, для кого коронавирус стал сопутствующей причиной смерти, количество погибших составило 517,8 тыс. человек — это в 3,2 раза превышает показатель предыдущего года, следует из статистики.

Основной пик смертности был зафиксирован осенью — в октябре и ноябре. В эти месяцы было установлено два максимума по числу скончавшихся за месяц — 75,5 тыс. человек и 81,1 тыс. человек. Эти показатели более чем в 1,5 раза перекрыли предыдущий летний пик. При этом в декабре смертность пошла на спад — в этом месяце скончались 54,6 тыс. человек.