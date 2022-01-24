Более 1 000 классов в Петербурге перевели на удаленку из-за «омикрона»

Всего на удаленку перевели 1 018 классов. Неделю назад их было десять в восьми школах города. Сейчас на карантин закрыли 45 групп в 31 детском саду в Петербурге. На смешанном домашнем обучении находятся 4 590 детей.

Напомним, в Петербурге из-за распространения штамма «омикрон» руководителям школ рекомендовали на неделю переводить на удаленку классы, если есть хоть один заболевший ученик.

Также на фармбазы Петербурга и Ленинградской области поступили первые партии вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М». Общее количество доз — 3 600.