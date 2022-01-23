В Петербург прибыла первая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М»

Напомним, в России 24 ноября зарегистрировали первую вакцину против COVID-19 для подростков «Спутник М». Препарат будут использовать для детей от 12 до 17 лет. Сделать прививку этой вакциной разрешат только с согласия родителей или самого несовершеннолетнего, если ему больше 15 лет.

Помимо этого, в Минздраве рассчитывают начать повсеместную вакцинацию подростков от коронавируса до конца текущего года. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, первые прививки проведут до Нового года.