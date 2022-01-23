В Петербург прибыла первая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М»

В это воскресенье в Петербург поступила первая партия вакцины от коронавируса «Спутник М», которая предназначена для подростков. Об этом рассказали в городском комитете по здравоохранению.
По данным пресс-службы комздрава, на склад ОАО «Фармбаза» прибыло 2880 комплектов доз вакцины. Препарат производит Центр имени Гамалеи. В ближайшее время вакцину распределят по районным поликлиникам. Подростки смогут сделать прививку в 83 пунктах вакцинации.
Напомним, в России 24 ноября зарегистрировали первую вакцину против COVID-19 для подростков «Спутник М». Препарат будут использовать для детей от 12 до 17 лет. Сделать прививку этой вакциной разрешат только с согласия родителей или самого несовершеннолетнего, если ему больше 15 лет.
Помимо этого, в Минздраве рассчитывают начать повсеместную вакцинацию подростков от коронавируса до конца текущего года. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, первые прививки проведут до Нового года.
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