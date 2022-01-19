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В Петербурге предложили переводить на удаленку классы, даже если заболел один ученик

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В Петербурге из-за распространения штамма «омикрон» руководителям школ рекомендовали на неделю переводить на удаленку классы, если есть хоть один заболевший ученик. Об этом сообщили вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина и главный санитарный врач города Наталья Башкетова.

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«Башкетова рекомендовала родителям не приводить ребенка в школу и детский сад, если у него появились признаки ОРВИ или кто-то болеет дома, а руководителям образовательных организаций — отправлять целый класс на дистант на семь дней, даже если заболел всего один ученик», — сказано в сообщении.

Вице-губернатор отметила, что все школы должны в обязательном порядке исполнять меры эпидбезопасности из-за короткого инкубационного периода и высокой заразности штамма «омикрон».

«На ближайший месяц в образовательных организациях — мобилизация. Нам необходимо не только не обрушить систему образования, но и спасти семьи, чтобы дети не принесли вирус домой. Потом будет понятно, увидим мы вертикальный взлет заболеваемости или все-таки переживем «омикрон» так же, как переживали все другие волны», — добавила Потехина.

Напомним, рост заражений коронавирусом в Петербурге «взрывной», власти готовятся к тому, что «омикрон»-штамм «будет поражать в больших количествах». Об этом заявил вице-губернатор Олег Эргашев.

Также власти Петербурга не исключают введения новых ограничительных мер по коронавирусу. Город «приближается к ситуации, когда требуется дальнейшее усиление противоэпидемиологических мероприятий».

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