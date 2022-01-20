Балерина Наталья Янанис о блокаде: «Никогда нельзя унывать: ни тогда — в войну, ни сейчас, иначе — погибель»

Вы родились в 1936 году в семье балерины и ин­структора по фехтованию. Где вас застала война?

Мы с бабушкой были в Сестрорецке. Кто-то сказал, что началась война, и я заплакала. Бабушка успокаивала: «Не волнуйся! Это как финская (советско-финская война. — Прим. ред.) — не надолго!» (Смеется.) Папу отправили на Ленинградский фронт, а мы остались в городе.

Кем служил папа?

Инструктором по рукопашному бою. Мальчики шли на фронт практически безоружными, ведь в начале войны с арсеналом было сложно. Вот и ввели спортивные за­нятия, чтобы они хоть как-то могли себя защитить. Один знакомый, после войны носивший железные зубные протезы, рассказал: стоят они с ребятами без автоматов, а на них идут фашисты, один немец даже не стал тратить пулю — просто ударил по лицу прикладом так, чтобы зубы вылетели, — и пошел дальше с хохотом.

Ваша мама решила не эвакуироваться в Моло­тов (ныне Пермь. — Прим. ред.) вместе с Ленинградским хореографическим училищем (ныне Академия им. А. Я. Вагановой. — Прим. ред.), хотя уже преподавала на улице Зодчего Росси. Где вы жили, когда началась блокада?

В нашей комнате в коммунальной квартире на набереж­ной Фонтанки — на последнем пятом этаже. В блокад­ном Ленинграде очень быстро отключили буквально всё: лифт, электричество, воду, канализацию. Я прекрасно помню, как мама с бабушкой таскали туда-сюда ведра с водой из Фонтанки и Невы! Вскоре вокруг все разбом­били, а наш дом — нет. Но мы постоянно переезжали из опасных зон: жили у друзей, родственников, некоторое время — в подвалах Эрмитажа. Нас туда пустили знако­мые. Но мы не могли там жить постоянно: приходили толь­ко ночевать. Помню, как в этих подвалах матрасы лежали плотными рядами. Потом мы снова куда-то переехали.