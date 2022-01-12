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Фото дня: петербуржцы предупреждают друг друга о «сосульке-убийце» на набережной Макарова

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В Петербурге обнаружена «сосулька-убийца». Она опасно свисает из водосточной трубы под крышей одного из домов по набережной Макарова.

Петербуржцы придумали способ предупредить друг друга о «сосульке-убийце». К водостоку под ней горожане прикрепили самодельную табличку со стрелкой, указывающей наверх, и надписью: «Управленцы этого дома, вы слепые? Всем аминь».

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В конце 2021 года выяснилось, что зимой с крыши в Петербурге может упасть не только снежная глыба. Не верите? Посмотрите сами — и берегите голову от случайного падения на нее лопаты.

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