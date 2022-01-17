Законопроект о QR-кодах уберут из перечня поручений Владимира Путина

«Действительно изменились эпидемиологические обстоятельства, это было в свою очередь спровоцировано новой волной, которая сейчас активно начинается, волной «омикрона», новыми характеристиками этого штамма, новой динамикой распространения болезни и новым режимом протекания этой болезни у большинства инфицированных. Поэтому вот эти вот 1, 2 пункты мы, конечно, их будем убирать, аннулировать», — сообщил Дмитрий Песков.

Также представитель Кремля напомнил, что на прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что рассмотрение законопроекта о QR-кодах перенесли из-за эпидобстановки.

Также она рассказала, что в России с 1 февраля гражданам смогут оформить коронавирусные сертификаты с QR-кодами по наличию антител. Их получат те, кто переболели коронавирусом и не обращались в поликлинику, и те, кто привился иностранной вакциной.