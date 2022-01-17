Законопроект о QR-кодах уберут из перечня поручений Владимира Путина

Пункты, связанные с законопроектом о QR-кодах, уберут из перечня поручений президента Владимира Путина. Об этом сообщил на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Это связывают с новым штаммом «омикрон», пишет РИА Новости.
«Действительно изменились эпидемиологические обстоятельства, это было в свою очередь спровоцировано новой волной, которая сейчас активно начинается, волной «омикрона», новыми характеристиками этого штамма, новой динамикой распространения болезни и новым режимом протекания этой болезни у большинства инфицированных. Поэтому вот эти вот 1, 2 пункты мы, конечно, их будем убирать, аннулировать», — сообщил Дмитрий Песков.
Также представитель Кремля напомнил, что на прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что рассмотрение законопроекта о QR-кодах перенесли из-за эпидобстановки.
Также она рассказала, что в России с 1 февраля гражданам смогут оформить коронавирусные сертификаты с QR-кодами по наличию антител. Их получат те, кто переболели коронавирусом и не обращались в поликлинику, и те, кто привился иностранной вакциной.
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