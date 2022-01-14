Голикова рассказала, кто сможет оформить QR-коды по антителам с февраля

Как пояснила Голикова, в базе Роспотребнадзора около 300 тысяч россиян, которые в течение года получали положительные тесты на коронавирус.

«Получить сертификат со сроком действия один год эти граждане могут, сдав сегодня тест на антитела», — сказала вице-премьер.

Сертификаты на полгода выдадут тем, кто переболел коронавирусом бессимптомно и не обращался в поликлинику. Но это также необходимо подтвердить антителами.

«Таким гражданам сертификат выдается только на шесть месяцев, потому что мы не знаем, когда они переболели», — подчеркнула Голикова. По истечению этого срока гражданам советуют сделать прививку.

Также на шесть месяцев получат россияне, которые сделали прививку иностранным препаратом. Это связано с тем, что пока у России с другими государствами нет взаимного признания сертификатов вакцинации. Для этого также потребуются антитела.

Напомним, рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении отложено. Решение принято правительством совместно с партией «Единая Россия» в «условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации».