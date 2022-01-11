Сколько россиян получили годовую премию? А повышение зарплаты в течение 2021-го? Опубликовано исследование

Полтора месяца назад, в конце ноября, 29% российских работодателей сообщали о своих планах повысить зарплату персоналу до конца 2021 года. На тот момент в течение последних 6 месяцев доход работников пересматривали 30% компаний, еще 23% делали это от полугода до года назад. Проведенный уже в наступившем 2022 году опрос сервиса SuperJob, результаты которого поступили в редакцию «Собака.ru», показал, что число предприятий, где зарплата повышалась менее чем полгода назад, составило 37%, от 6 до 12 месяцев назад — еще 21%.

По данным исследования, средний размер прибавки к зарплате в течение 2021 года составил 9,5% — это на 1,5 процентных пункта больше, чем по итогам 2020-го. При этом лишь 1 из 7 опрошенных сообщил, что его зарплата была повышена на 11-25%, и только 3 человека из 100 — что рост составил от 26% до 50%. Об увеличении зарплаты более чем на 50% сообщил только 1%. Справедливой же, с точки зрения среднестатистического россиянина, является прибавка в 30%.

Также оправдались надежды россиян на годовую премию. Перед Новым годом на бонус рассчитывали 29% работников, а получили 30% — это один из самых высоких показателей за последнее десятилетие. Чаще всего премировали россиян в возрасте до 34 лет — годовой бонус получили 36% из них. Женщин поощряли по итогам года чаще мужчин — 34% против 26% соответственно.

Напомним, ранее россияне рассказали о полученных в период пандемии прибавках к зарплате. В течение последних полутора лет о повышении просили 39% граждан. Прибавку получали чаще всего те, кто желал повысить доходы на 30% и более — однако в основном в размере 10%.