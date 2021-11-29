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Россияне рассказали о полученных в период пандемии прибавках к зарплате. У кого они были самыми большими?

В течение последних полутора лет о повышении зарплаты просили 39% россиян. Прибавку получали чаще всего те, кто просил повысить доходы на 30% и более — однако в основном в размере 10%.

Shutterstock.com

Из числа россиян, кто просил прибавку, ее получили 45%. Чаще всего речь идет о повышении на 10% — этого удалось добиться 15%. Еще у 10% граждан доходы увеличились на 5%. Только 7% россиян получили прибавку в размере 30% и более. Об этом говорят результаты опроса, проведенного SuperJob.

По данным сервиса, чаще всего прибавку к зарплате просили мужчины. За последние полтора года обращались к руководству с такой просьбой 43% мужчин и 35% женщин. Также оказалось, что чем выше зарплата у россиян, тем чаще они просили о повышении. среди опрошенных с доходом выше 80 тысяч рублей это пожелание высказали 47% респондентов, из тех, кто зарабатывает менее 30 тысяч — 26%.

Напомним, ранее стало известно, что 42% работающих россиян рассчитывают, что до конца года им повысят заработную плату. При этом проводить индексацию в ближайшее время намерены только 29% работодателей. 30% организаций повышали зарплаты менее чем полгода назад, еще 23% — от полугода до года назад.

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