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А вы знали, сколько дней разрешено хранить «Оливье» в холодильнике? Рассказывают в Роспотребнадзоре

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А вы знаете, сколько можно хранить в холодильнике новогодний «Оливье»? В петербургском управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей рассказали, через сколько любимые салаты превратятся в «биологическое оружие».

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«Максимум 12 часов. Это срок годности, установленный для большинства многокомпонентных заправленных салатов. Новогодняя ночь — и на следующий день максимально все съедаем, ничего не оставляем», — объяснила начальник эпидемиологического надзора петербургского Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.

Она также рекомендовала не усердствовать с поеданием других праздничных блюд. Слишком большое количество оставшейся готовой еды за длинные выходные может испортиться. В новогодние праздники это приводит к небольшому росту числа отравлений и острых кишечных инфекций, сообщает «Фонтанка».

Напомним, стоимость главных новогодних салатов — «Оливье» и селедки под шубой — за год существенно выросла. Рассказываем, во сколько обойдется их приготовление в канун 2022-го.

А еще в России каждый одиннадцатый гражданин не любит или даже ненавидит Новый год. Около 6% не любят Новый год, а еще 3% испытывают ненависть к этому празднику. Больше всего россиян раздражают очереди в магазинах, огромные пробки, всеобщая суета и нетрезвые люди на улицах и другие неудобства, связанные с отмечанием праздника.

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