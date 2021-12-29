Исследование: каждый одиннадцатый россиянин на дух не переносит Новый год

Около 6% не любят Новый год, а еще 3% испытывают ненависть к этому празднику. Больше всего россиян раздражают очереди в магазинах, огромные пробки, всеобщая суета и нетрезвые люди на улицах и другие неудобства, связанные с отмечанием праздника.

Но тех, кто все-таки любит Новый год, намного больше: в этом признался каждый четвертый житель страны. Больше всего им нравятся разные новогодние традиции, встречи с близкими и друзьями и просмотр новогодних фильмов.

Порядка 31% опрошенных отметили, что любят праздничные дни, но без фанатизма, а 32% относятся к Новому году спокойно, они не ждут чудес и просто наслаждаются общением с близкими и отдыхают.

Больше всех испытывают радость от праздника замужние женщины (42%), а испытывают негативные чувства — одинокие мужчины (18%). Женщины без партнера также не ощущают радости от Нового года — 7% из них не любит его, а 4% ненавидит. В опросе приняли участие 1600 респондентов с 21 по 27 декабря.

Напомним, «новогодний набор» из искусственной ели и украшений для нее, бутылки шампанского и мандарин подорожал в 2021 году на 19%. Рассказываем, за какой именно товар россиянам придется отдать больше всего денег.

Бюджет россиян на празднование Нового года в этом году превысил допандемийный уровень. Больше всего потратить планируют москвичи и петербуржцы.