Бастрыкин назвал западные фильмы и компьютерные игры частью гибридной войны против России

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обвинил зарубежные фильмы и компьютерные игры в дестабилизации российской молодежи. Он считает, что таким образом «некоторые западные институты» ведут против страны гибридную войну, пишет «Российская газета».
«Западный кинематограф, производители компьютерных игр, привлекающих молодежь, насквозь пропитаны желанием представить нашу страну в негативном свете. Как мы знаем, их герои с русскими фамилиями и очевидно утрированными личностными качествами нередко выступают антагонистами различных произведений и компьютерных игр», — сказал Бастрыкин.
Глава СК высказал мнение, что западные фильмы транслируют молодежи России «довольно простые ценности»: право сильного, эгоизм, а также насилие и убийства, совершенные якобы во благо. Бастрыкин отметил, что информационно-психологические диверсии и «вестернизация» культуры становятся угрозой потери Россией культурного суверенитета.
«В продолжение этого мы сталкиваемся и с попытками фальсификации российской и мировой истории, искажения исторической правды и уничтожения исторической памяти. Таким образом, идет формирование совершенно иного мировоззрения, тормозящего развитие личности, и, как следствие, утрата морального здоровья общества», — подытожил Бастрыкин.
Напомним, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал ЕГЭ — пыткой, а еще обвинил рэпера Моргенштерна «в торговле наркотиками в соцсетях». После этого заявления музыкант покинул Россию. Предполагается, что это случилось из-за обвинений артиста в торговле наркотиками через соцсети председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным.
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