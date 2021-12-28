Бастрыкин назвал западные фильмы и компьютерные игры частью гибридной войны против России

«Западный кинематограф, производители компьютерных игр, привлекающих молодежь, насквозь пропитаны желанием представить нашу страну в негативном свете. Как мы знаем, их герои с русскими фамилиями и очевидно утрированными личностными качествами нередко выступают антагонистами различных произведений и компьютерных игр», — сказал Бастрыкин.

Глава СК высказал мнение, что западные фильмы транслируют молодежи России «довольно простые ценности»: право сильного, эгоизм, а также насилие и убийства, совершенные якобы во благо. Бастрыкин отметил, что информационно-психологические диверсии и «вестернизация» культуры становятся угрозой потери Россией культурного суверенитета.

«В продолжение этого мы сталкиваемся и с попытками фальсификации российской и мировой истории, искажения исторической правды и уничтожения исторической памяти. Таким образом, идет формирование совершенно иного мировоззрения, тормозящего развитие личности, и, как следствие, утрата морального здоровья общества», — подытожил Бастрыкин.

Напомним, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал ЕГЭ — пыткой, а еще обвинил рэпера Моргенштерна «в торговле наркотиками в соцсетях». После этого заявления музыкант покинул Россию. Предполагается, что это случилось из-за обвинений артиста в торговле наркотиками через соцсети председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным.