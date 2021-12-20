В Совфеде не видят необходимости в штрафах за отказ от вакцинации против COVID-19

«В Совете Федерации эту тему [возможности введения штрафов за отказ от вакцинации] не обсуждали. […] В этом нет необходимости. […] Я уверен, что нужно действовать только путем убеждения. […] Решение о штрафах за отказ от вакцинации, в случае его принятия, необходимо будет проводить через федеральный закон», — приводит РИА «Новости» слова сенатора Совета Федерации, заслуженного врача России Владимира Круглого.

Напомним, о том, что Россия изучает опыт введения в разных странах штрафов за отказ от вакцинации против коронавируса, накануне сообщила глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач страны Анна Попова. Однако нужно посмотреть, насколько он эффективный и применимый.

«Мы изучаем опыт [штрафов за отказ от вакцинации против COVID-19] разных стран, посмотрим, насколько он эффективный, насколько применимый», — заявила Попова.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились свыше 274,2 миллиона человек, скончались 5,3 миллиона. В России за все время заболевание диагностировано у более 10 миллионов 200 тысяч человек, выздоровели почти 9 миллионов, скончались — почти 300 тысяч.

С 1 января 2022 года россиянам с положительными ПЦР-тестами, ранее не сообщавшим о заражении коронавирусом, предложат сдать тест на антитела. Если анализ окажется положительным, они смогут получить документ о перенесенном заболевании. Кроме того, выдавать QR-коды начнут привитым иностранными вакцинами россиянам.