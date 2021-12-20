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Статистика дня: 31% россиян намерены получить QR-код по наличию антител

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Каждый третий россиянин, который не привился от коронавируса и считает, что переболел им, намерен обратиться за получением QR-кода по наличию антител. Чаще всего получить документ хотят женщины.

hodim / Shutterstock.com

За сертификатом переболевшего коронавирусом намерены обратиться 31% россиян. Не нужен подобный документ 45% граждан. 24% затруднились с решением. Если среди женщин примерно поровну тех, кто планирует и не планирует оформлять QR-код — 34 и 33% соответственно, то среди мужчин большинство не будет обращаться за получением подобного документа (57%). Об этом говорят результаты исследования сервиса SuperJob, которые поступили в редакцию «Собака.ru».

Новый штамм коронавируса «омикрон» не испугал большинство россиян (67%). Лишь каждый одиннадцатый опасается нового штамма, причем судя по комментариям, больше переживают не за себя, а за престарелых родственников. Самые бесстрашные в этом отношении — антипрививочники: 75% из них не боятся «омикрона».

Напомним, с 1 января 2022 года россиянам с положительными ПЦР-тестами, ранее не сообщавшим о заражении коронавирусом, предложат сдать тест на антитела. Если анализ окажется положительным, они смогут получить документ о перенесенном заболевании — и, соответственно, QR-код, необходимый в большинстве регионов России для посещения различных общественных мест.

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