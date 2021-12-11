Полиция завершила расследование дела о ДТП с машиной с Собчак

Установлен, что причиной аварии стало нарушение ПДД водителем Mercedes, который вез Ксению Собчак. Потерпевшими признали пять человек. Всего были проведены восемь экспертиз и опрошены 13 свидетелей.

По результатам расследования водителю предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы. Дело направили в Сочинскую прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.