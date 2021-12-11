Полиция завершила расследование дела о ДТП с машиной с Собчак

Полиция завершила предварительное расследование уголовного дела о ДТП с участием автомобиля, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак. Об этом сообщает Министерство внутренних дел России.
Установлен, что причиной аварии стало нарушение ПДД водителем Mercedes, который вез Ксению Собчак. Потерпевшими признали пять человек. Всего были проведены восемь экспертиз и опрошены 13 свидетелей.
По результатам расследования водителю предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы. Дело направили в Сочинскую прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Напомним, автомобиль с телеведущей Ксенией Собчак попал в аварию на трассе между Адлером и Красной Поляной 9 октября. В результате ДТП погибла пассажирка Volkswagen, водитель и еще один пассажир пострадал. По словам журналистки, она получила многочисленные травмы и сотрясение головного мозга. Позже сообщалось, что Собчак покинула место ДТП. Вскоре водителя Mercedes, который вез телеведущую, отправили под домашний арест.
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