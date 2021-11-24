Документом устанавливаются основные показатели бюджета 2022 года — доходы (890,8 миллиарда рублей), расходы (971,5 миллиарда), дефицит (80,7 миллиарда рублей). В 2023 году цифры увеличатся, а дефицит, наоборот, сократится. Доходы составят 978,8 миллиарда рублей, расходы — 1 триллион 49,5 миллиарда рублей, дефицит — 70,7 миллиарда рублей. Планируется, что в 2024 году они составят 1 триллион 49,4 миллиарда рублей, 1 триллион 100,5 миллиарда рублей и 51,1 миллиарда рублей соответственно.

Как отметил депутат Законодательного собрания Петербурга и председатель фракции «Яблоко» Александр Шишлов, утверждая бюджет, парламентарии «заявили о поддержке политического решения губернатора об отказе от так называемой депутатской поправки». Речь идет о праве каждого депутата дополнительно участвовать в распределении городского бюджета — ежегодно таким образом распределялись около 10 миллиардов рублей.

Депутат Марина Макарова в свою очередь указала на то, что лидирующая позиция, 20% от общего объема бюджета, в структуре расходов Петербурга принадлежит сфере образования. «Приоритетными направлениями в этой сфере являются строительство и ремонт школ, закупка оборудования для усовершенствования образовательного процесса, переоснащение школьных пищеблоков. В современном капитальном ремонте нуждаются более 40% зданий школ Петербурга», — отметила она.