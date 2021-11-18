В России планируют повысить прожиточный минимум и увеличить МРОТ в 2022 году

«В проекте федерального бюджета на будущий год сейчас заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%. Конечно, этого недостаточно, потому что такие параметры значительно отстают от уровня текущей инфляции, которая ускорилась за последние месяцы», — сказал он.

Президент предложил повысить планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а именно на 8,6%. В целом по стране прожиточный минимум должен вырасти на 1 тысячу рублей и составить до 12 654 рублей в месяц.

Также Путин поручил увеличить МРОТ в 2022 году на 8,6% — до 13 890 рублей в месяц. Он пообещать в ближайшие дни внести в Дума соответствующие поправки.

Напомним, почти две трети россиян недовольны своим нынешним доходом. Денег хватает только 6% человек — и у них получается даже откладывать. А еще ВЦИОМ провел опрос среди россиян и выяснил, как они оценивают экономическое положение в стране и в собственных семьях. Каждый четвертый считает свое финансовое состояние как плохое.