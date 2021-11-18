Опрос: каждый второй россиянин считает, что мигранты «отнимают» работу у местных жителей

Порядка 60% респондентов ответили, что в работе приезжих в России примерно одинаково отрицательных и положительных сторон. 27% видят больше негативных моментов, 11% — позитивных.

Более половины россиян (56%) согласны с тем, что иностранные трудовые мигранты восполняют нехватку рабочих рук на малоквалифицированной и низкооплачиваемой работе, 24% не согласны, а 17% отчасти согласны, отчасти — нет.

41% опрошенных не считают, что приток мигрантов положительно сказывается на экономике России. Придерживаются обратного 28% — с 2005 года их доля увеличилась на 8 процентных пунктов. Около 49% россиян думают, что зарплаты местного населения вырастут, если на рынке труда не будет мигрантов. 31% так не считают, а 14% согласны отчасти с этим утверждением.

57% видят взаимосвязь между количеством приезжих и ростом преступности. ВЦИОМ отмечает, что за последние 16 лет эта доля упала на 6 процентных пунктов. Не видят подобной связи 20%, 18% отчасти согласны, что она есть.

Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об установлении на 2022 год квоты на выдачу иностранцам разрешений на временное проживание на территории страны, пишет ТАСС. Двойное сокращение квот коснулось и Петербурга.