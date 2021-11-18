Опрос: каждый второй россиянин считает, что мигранты «отнимают» работу у местных жителей

Почти каждый второй россиянин (44%) считает, что мигранты из соседних стран «отнимают» у местных жителей работу. Около 37% с этим утверждением не согласны, а 16% поддерживают эту позицию отчасти. Такие данные получили в результате опроса ВЦИОМ.
Порядка 60% респондентов ответили, что в работе приезжих в России примерно одинаково отрицательных и положительных сторон. 27% видят больше негативных моментов, 11% — позитивных.
Более половины россиян (56%) согласны с тем, что иностранные трудовые мигранты восполняют нехватку рабочих рук на малоквалифицированной и низкооплачиваемой работе, 24% не согласны, а 17% отчасти согласны, отчасти — нет.
41% опрошенных не считают, что приток мигрантов положительно сказывается на экономике России. Придерживаются обратного 28% — с 2005 года их доля увеличилась на 8 процентных пунктов. Около 49% россиян думают, что зарплаты местного населения вырастут, если на рынке труда не будет мигрантов. 31% так не считают, а 14% согласны отчасти с этим утверждением.
57% видят взаимосвязь между количеством приезжих и ростом преступности. ВЦИОМ отмечает, что за последние 16 лет эта доля упала на 6 процентных пунктов. Не видят подобной связи 20%, 18% отчасти согласны, что она есть.
Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об установлении на 2022 год квоты на выдачу иностранцам разрешений на временное проживание на территории страны, пишет ТАСС. Двойное сокращение квот коснулось и Петербурга.
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