18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Опрос: каждый второй россиянин считает, что мигранты «отнимают» работу у местных жителей

Почти каждый второй россиянин (44%) считает, что мигранты из соседних стран «отнимают» у местных жителей работу. Около 37% с этим утверждением не согласны, а 16% поддерживают эту позицию отчасти. Такие данные получили в результате опроса ВЦИОМ.

Shutterstock.com

Порядка 60% респондентов ответили, что в работе приезжих в России примерно одинаково отрицательных и положительных сторон. 27% видят больше негативных моментов, 11% — позитивных.

Более половины россиян (56%) согласны с тем, что иностранные трудовые мигранты восполняют нехватку рабочих рук на малоквалифицированной и низкооплачиваемой работе, 24% не согласны, а 17% отчасти согласны, отчасти — нет.

41% опрошенных не считают, что приток мигрантов положительно сказывается на экономике России. Придерживаются обратного 28% — с 2005 года их доля увеличилась на 8 процентных пунктов. Около 49% россиян думают, что зарплаты местного населения вырастут, если на рынке труда не будет мигрантов. 31% так не считают, а 14% согласны отчасти с этим утверждением.

57% видят взаимосвязь между количеством приезжих и ростом преступности. ВЦИОМ отмечает, что за последние 16 лет эта доля упала на 6 процентных пунктов. Не видят подобной связи 20%, 18% отчасти согласны, что она есть.

Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об установлении на 2022 год квоты на выдачу иностранцам разрешений на временное проживание на территории страны, пишет ТАСС. Двойное сокращение квот коснулось и Петербурга.

«Фактически у нас коллапс»: как отъезд полумиллиона мигрантов за время пандемии повлиял на рынок труда в Петербурге

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: