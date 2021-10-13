В Петербурге вдове уменьшили квоту на временное проживание мигрантов

В распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, сказано, что на временное проживание мигрантов на 2022 год выделяется 18 955 квот. Резерв квот на следующий год составил 5 685 разрешений.

Больше всего разрешений получили Москва (1500), Подмосковье (1250) и Петербург (600). В прошлом году квота устанавливалась в 39 225 разрешений. Тогда в Москве можно было оформить 2000 мигрантов, Подмосковью — 2500, Петербургу — 1200.