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В Петербурге вдове уменьшили квоту на временное проживание мигрантов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об установлении на 2022 год квоты на выдачу иностранцам разрешений на временное проживание на территории страны, пишет ТАСС. Двойное сокращение квот коснулось и Петербурга.

Lerix / Shutterstock

В распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, сказано, что на временное проживание мигрантов на 2022 год выделяется 18 955 квот. Резерв квот на следующий год составил 5 685 разрешений.

Больше всего разрешений получили Москва (1500), Подмосковье (1250) и Петербург (600). В прошлом году квота устанавливалась в 39 225 разрешений. Тогда в Москве можно было оформить 2000 мигрантов, Подмосковью — 2500, Петербургу — 1200.

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