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В Совфеде поддержали идею «амнистии» для россиян с поддельными QR-кодами. Но при одном условии

Россиян, которые купили себе поддельные QR-коды или сертификаты о вакцинации от коронавируса, но потом решили сделать настоящую прививку, предложили «прощать», пишет РИА Новости со ссылкой на сенатора и кандидата медицинских наук Александр Башкин.

Shutterstock.com

Политик поддерживает идею «амнистии» для россиян, которые купили поддельные документы о перенесенном заболевании или вакцинации от COVID-19. Но только в том случае, если они решили сделать настоящую прививку.

«Прощать нельзя тех, кто продает поддельные сертификаты и QR-коды. А те, кто их покупал, но потом решился на прививку, прощать необходимо. Я абсолютно поддерживаю идею такой «амнистии», - заявил Башкин.

Сенатор добавил, что покупателей нужно активно привлекать к сотрудничеству со следствием. Он считает, что это поможет найти мошенников и других людей, которые купили поддельные документы.

Напомним, переболевшим COVID-19 россиянам после прививки аннулируют сертификат о вакцинации. Но после перенесенной болезни гражданам будут выдавать новый QR-код на полгода. Об этом говорится в приказе Минздрава о новой форме сертификата вакцинации.

Также правительство России планирует ввести QR-коды на транспорте до февраля 2022 года. Минтранс также ограничит и иностранные авиакомпании.

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