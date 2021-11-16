Минздрав будет аннулировать сертификат о вакцинации у переболевших COVID-19

В документе сказано, что если человек заболел коронавирусом после вакцинации, то его QR-код аннулируют. А после перенесенной болезни выдается новый сертификат, который будет действовать в течение 6 месяцев.

«QR-код содержит информацию о завершении в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или о факте перенесенного заболевания с наиболее поздней датой наступления события, а также срок действия QR-кода», — сообщает Минздрав.

Также в приказе говорится, что справку о вакцинации, противопоказаниях или перенесенной болезни могут выдать по устному запросу в больнице или МФЦ. Помимо этого, сертификат автоматически сформируется на «Госуслугах», его электронную версию можно распечатать.

Напомним, Роспотребнадзор продлил действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики коронавируса в России до 2024 года. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач страны Анна Попова.

Также сертификаты о вакцинации от коронавируса в России могут дополнить фотографиями их получателей. Инициатива, обсуждаемая в Минцифры, призвана сократить очереди в общественных местах, где QR-коды начнут требовать в массовом порядке.